KURIR DOČEKAO TANJU SAVIĆ NA AERODROMU! Pevačica stigla sa SINOVIMA u Beograd, otkrila šta su joj prvo rekli kada su je UGLEDALI!

Tanja Savić je stigla sa sinovima u Beograd, a ekipa Kurira ju je sačekala na aerodromu u Beogradu gde je pevačica sletela sa sinovima.

foto: Nikola Anđić

Pevačica je posle više od godinu dana videla svoje sinove nakon što ih je njen još uvek zakoniti suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju.

1 / 4 Foto: Nikola Anđić

U zagrljaj im je odmah potrčala tetka, Tanjina sestra, koja je sa ostatkom porodice došla da ih dočeka.

"Oni se prilagođavaju meni, neće biti lako. Ja sam dokazala da treba biti pribran i da u životu za bilo kakve bitke i gubitke čovek treba biti strpljiv. Polako sa godišnjim odmorom, toliko planiram. Treba da se upoznaju sa sekama pa sve ostalo. Ja sam im prvo rekla kako su porasli i gde su do sada. Oni su pričali da su čekali da dođem, Bili su uzbuđeni, čekali su da ja dođem. Sutra će mi pomagati oko dece. Boriti se nije sramota, treba dići glas u javnosti, smatram da sam to sve uradila zbog sebe. Da nisam sve to javno rekla, ne bih imala Dušanovu reakciju. Bila sam očajna. Bilo mi je teško, trebala mi je pomoć", rekla je Tanja.

foto: ATA Images

Inače, Tanja Savić je nedavno na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa sinovima gde je napisala:

- Eto nas. Srećni. Nasmejani. Konačno zajedno! Beograde stižemo za tačno 26 sati! - napisala je nasmejana Tanja dok je pozirala sa sinovima Maksimom i Đorđem.

foto: Printscreen

Za Kurir se oglasio i Dušan koji im je poželeo sretan put.

- Želim im sretan put, da ih Bog čuva, da su mi samo živi i zdravi. Volim ih sve troje više nego išta i da budemo svi zajedno što pre, kao što bi trebalo. Toliko od mene hvala. Pozdrav! Nemam više šta da dodam - napisao nam je Dušan.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M./A.P.

BONUS VIDEO:

00:04 Tanja Savić na pola puta do Srbije! Evo gde i kako uživa sa sinovima