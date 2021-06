GOLUBOVIĆ OSTAJE BEZ HONORARA: Kristijanu supruga uzima 350.000 evra, Ivana podnela i ZAHTEV za RAZVOD BRAKA!

Kristijan Golubović ostaje bez 350.000 evra, koje će mu uzeti supruga Ivana, koja je podnela zahtev za razvod braka. Ona neće bivšem robijašu da oprosti što ju je javno prevario u "Zadruzi" s Kristinom Spalević, i to će ga skupo koštati. Njihov razvod je najskuplji rijaliti razvod. Podsetimo, Ša, koji se takođe razveo zbog prevare u rijalitiju, izjavio je da je njegova sada već bivša supruga Ivana dobila 150.000 evra.

Kristijanu žena ne samo da ne oprašta neverstvo nego, kako tvrde izvori, ona zasad odbija bilo kakvu komunikaciju s njim. Zbog toga nije odmah otišao kod nje u Kraljevo, već kod druga u Novi Sad, odakle će kod drugog prijatelja u Kruševac. Kristijan ne odustaje od namere da se vidi sa ženom, ali će mu trebati strpljenja da je ubedi da se sretnu.

Inače, iako je izbačen iz rijalitija, Golubović neće ostati bez novca, niti će, kako tvrde izvori, platiti kaznu od 50.000 evra, jer je honorar dobio unapred, a u ugovoru je tražio da stoji stavka da neće biti kažnjen. To je mnogima bilo jasno kad je produkcija poslala saopštenje o njegovoj diskvalifikaciji, gde se nijednog trenutka ne pominje novčana kazna, što je u drugim slučajevima bilo obavezno.

Što se tiče novca za učešće, Kristijan je sam izjavio da je dobio 350.000 evra, i to 50.000 unapred, a ostatak mu je isplaćen na rate. On je najpre potpisao šestomesečni ugovor, koji mu je istekao 7. marta, ali ga je onda produžio do jula. Zbog nasrtaja na Miljanu Kulić, Golubović je pre dva dana diskvalifikovan.

- Kažu meni, ti si cirkusant, starleta, ulaziš u rijaliti! Pa zar ne bi i ti za 350.000 evra? Evo, da otkrijemo karte, pa neka me demantuju! Neću da uđem unutra ako ne mogu barem jednu kuću da kupim - rekao je Golubović za Avaz pre ulaska u "Zadrugu".

Svotu od 50.000 evra koju je dobio unapred Kristijan je uložio u stan u Kraljevu, koji se vodi na njegovu suprugu, tako da će on razvodom ostati i bez te nekretnine. Inače, sva imovina se vodi na nju, a sada će Goluboviću uzeti i novac. Debelo će mu naplatiti javno poniženje i što ju je osramotio pred celim svetom. Ivana je preko afere sa Stanijom Dobrojević na "Farmi" prešla, ali Kristinu ne oprašta.

Golubovićeva žena i dalje ne komentariše rijaliti, pa s komšijama gotovo i da ne razgovara o Kristijanu, a ponajmanje o razvodu. Posvećena je svom salonu, kao i ćerki, od koje se ne razdavaja, i kako su nam rekli Kraljevčani, najčešće je viđaju s njom ispred zgrade ili u parku.

Ša pati za bivšom ženom

Želim da vidim Ivanu, hoću da crknem

Kako se bliži kraj "Zadruge", Nenad Aleksić Ša oseća sve veću grižu savesti što je povredio sada već bivšu ženu Ivanu. On je naglasio da je preterao kad je ružno pričao o njoj i da sada zna da nije imala ništa s Vladimirom Tomovićem.

- Ivana nikad ne bi mogla da uradi nešto da me povredi. To sam pričao da sebe operem. Znao sam da je to nemoguće. Razorilo me je kad mi je novinarka postavila pitanje zašto nisam hteo da vidim Ivanu. Kad mi je rekla da je baš htela, tu se desilo to nešto što mi je prelomilo u glavi i od tog trenutka mi nije dobro. Ja ne pričam o mirenju. Toliko sam go*no bio, toliko je ponizio. I na sve to kao: "E, neću da te vidim." Žena zaslužuje da sednemo. Ja ne mogu da pričam, ne mogu da se sastavim - drhtavim glasom je pričao Ša i nastavio: - Ne pričam o mirenju, ali ne možeš da zamisliš koliko želim da je vidim. Kako toj ženi na oči da izađem? Toliko mi je teško. Žao mi je. Sve sam joj s*ebao. Duša mi se cepa. Hoću da crknem. Zaljubio sam se i zavoleo, ali nije trebalo da je pose*em. Muka mi je. Dotuklo me je. Trebalo je da se vidim s njom, da joj kažem da sam se zaljubio, da joj olakšam. Ovo me je razvalilo! Ubilo me je ovo! - kukao je Ša.