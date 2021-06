SVE RIJALITI TUČE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! Pogledajte sve NASRTAJE na jednom mestu, a NJOJ je zapretio da će je NAĆI KAD IZAĐE!

Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz rijalitija "Zadruga" jer je nasrnuo na Miljanu Kulić.

Inače, Kristijan Golubović je tokom boravka u Zadruzi u više navrata pretio, kao i fizički nasrtao na ljude u rijalitiju.

Golubović je pre manje od mesec dana imao žustru raspravu sa ljubavnicom. Kristina je tada porušila rulet sto, a zatim je uletelo obezbeđenje i Kristijan je krenuo na nju. On je uspeo da je obori i smiri, uradio joj je kragnu i izveo napolje.

foto: Printscreen/Pink

Kristijan Golubović nasrnuo je na Nenada Lazića Necu u rijalitiju "Zadruga", nakon čega je on, po rečima njegovih cimera, dobio epileptični napad.

Naime, Neca je nakon frke sa Kristijanom polupao staklo koje se nalazi na ulaznim vratima od paba, a zatim samo pao. Cimeri su se odmah okupili oko njega, stavili ga na bok i izvadili mu jezik.

foto: Printscreen

Na samom početku rijalitija Golubović je imao okršaj i sa Vladimirom Tomovićem.

Mina Vrbaški je u "Zadruzi", osetila pretnje Kristijana Golubovića na svojoj koži.

- Kunem ti se u svoje dvoje dece, kad izađem, naći ću te. Onda ćeš da mi ponoviš ovo što si mi danas rekla. Ne verujem da ćeš ponoviti. Ali to će ti biti poslednje što ćeš mi uraditi - poručio je Kristijan Golubović Mini Vrbaški.

Mišel Gvozdenović i Kristijan Golubović žestoko su zaratili, nakon čega su jedan drugom uputili teške reči.

- Ja sam po karakteru i po svemu podizač. Dižem jude, ku*čeve, mumije da ožive. Digao sam i Mišela, obukao, oživnuo, i videli ste šta smo u ekonomskom napravili. Njega je opalio kompleks od drugih ljudi, koji su uspeli da utiču na slab karakter koja je on bio, i to je izazvalo da se on pokupi i da ode iz paba i proda veru za večeru. Govorio je ružno i Čorba, ali znam da nikada ne bi napustio bedem za koji sam se trudio, davao i ostalo. 90 odsto daje sada Čorba, a ovaj neće ni jedan. Bilo bi nam bolje, bili bismo jači i snažniji. Uvek su mene poštovali, Čorbu donekle, a njemu su govorili ono što se nama zamera. Zbog njih je promenio sebe i napustio pab. Moje kritike traju sedam meseci, a nakon 10 dana, kako su napadali Čorbu za Maju, on se setio da ode. Mišel je pi*ka karakterna, smrad...Nemoj da ti lupam šamare - zapretio je Kristijan i pljunuo Mišela.

Vladimir Tomović je nedavno postavio pitanje Kristijanu Golubović, a onda je nastao neviđeni haos između Kristijana i Filipa Cara.

"On želi da bude sa nekim na koga je bacao drvlje i kamenje. Ja sam sa Aleksandrom bio spojen toliko sati, i ja imam tae šale. Okvn meni nije prišao i rekao kako mu nešto smeta. Ako je rekao da sam smrad i p*čka, dokazaću mu da je on to. Filip ne može da bude moj prijatelj, i posle svega što je rekao, ima da povude jer ću mu pokazati ko sam ja , ali napolju. Sačekaću ga na kapiji. Ona da je k*rva one se ne bi tako ponašala, on je meni rekao da bi spavao sa njom dva puta u hotelu, i da bi je šutnuo", rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

