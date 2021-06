LUDA OD LJUBOMORE NAPALA GOLUVOBIĆA: Kristina lomila po kazinu, Kiki je ŠČEPAO i GUŠIO, htela da beži preko krova

Na žurki došlo je do haosa između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića kada je ona primetila da je on prisan sa Minom Vrbaški.

- Ja Cara nisam pogledala! Idi, uhvati je za p*čku. Ništa nije smešno, što je ne uhvatiš za p*čku? - urlala je Kristina. Kristina je otišla do paba, a Lepi Mića ju je vratio u kazino. Kada je pevačica videla da se Golubović nije udaljio od Mine, nastavila je da pravi haos.

- Vraćaš me, on i dalje to radi sa njom. Mićo, ja sam izašla, on nije krenuo za mnom, boli me k*rac. Sada ću da j*bem mamu. Da li je moguće da i dalje sediš tu? - nastavila je da urla Kristina.

Kristina je porušila rulet sto, a zatim je uletelo obezbeđenje i Kristijan je krenuo na nju. On je uspeo da je obori i smiri, uradio joj je kragnu i izveo napolje.

Kristijan je posle drame ostao u kazinu, gde je naručio pesmu "Ti za ljubav nisi rođena" koju je posvetio svojoj ženi. Pokazivao tetovažu sa njenim likom, nakon čega je pokazivao zadrugarima i pominjao je.

Izrevoltirana ponašanjem svog partnera, Kristina se popela na krov i pokušala da pobegne iz rijalitija.

- Kristina, silazi dole, napila si se - govorila joj je Aleksandra Nikolić.

- Pašćeš bezveze - ubeđivala je Dragana Mitrović.

- Ne možeš da preskočiš ni da hoćeš - dobacivali su joj zadrugari, a Čorba se popeo i počeo da je moli da siđe.

- Ljubi te brat, ne možeš da preskočiš - govorio je Čorba.

- Vratio se za sto kod nje! - kukala je Kristina.

- Kristina, ne smemo da lomimo ruke i noge, poslušaj me, sve će da se sredi - pričao je reper.

kurir.rs

Bonus video:

