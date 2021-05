KRISTIJAN PREKLINJE IVANU DA MU DA RAZVOD: Ostavlja ženi stan, a ni centa joj ne da od honorara! Jedne stvari se najviše PLAŠI

Kristijan Golubović više nema granica! Ponaša se kao da je momak, pa se totalno prepustio Kristini Spalević. Traži da ga puste iz Zadruge da se vidi sa Ivanom!

Oni svakodnevno imaju odnose, a Kiki ističe kako mu baš prija nova devojka. Da je ozbiljan u nameri sa Kristinom govori i činjenica da je sa produkcijom obavio razgovor i zamolio ih da ga puste da se lično vidi sa Ivanom i traži joj razvod.

"Ivani je sve jasno, svesna je da se Kiki zaljubio i da više ništa ne može da se učini kada je njihov brak u pitanju. Ivanu je povredio kao nikada do sada, i on je toga svestan i ono što ga trenutno najviše plaši jeste to da Ivana može da mu zabrani da viđa ćerku Veru. Zato on ne želi da čeka završetak rijalitija, nego je zamolio produkciju da mu obezbede hitan razgovor sa Ivanom. Nije baš bio siguran da li će Ivana pristati, ali se vodio time da imaju oko čega da razgovaraju i da moraju da reše neka pitanja. On od supruge želi samo razvod i da mu dozvoli da ima pristup devojčici. Stan u Kraljevu želi da im ostavi, ali honorar od Zadruge planira da zadrži kako bi obezbedio sebi krov nad glavom u kom će verovatno živeti sa Kristinom”, priča izvor za "Star" blizak Ivani.

"Ima mnogo ljudi koji su privrženi Ivani, pa se on uplašio i za Kristininu bezbednost ako izađe iz rijalitija pre njega, iako niko nema nameru da se bavi njom. Ivana se nije ni nadala da će da joj priča bajke i da se pravda zarad pomirenja, jer je vrlo svesna da su završili za sva vremena! Ne pada joj na pamet da mu oprosti s**s koji svakodnevno ima u rijalitiju. Jedino je iznenađujuće što nije želeo da sačeka da ona zatraži razvod, već je to učinio on prvi”, završava izvor.

"Svaki moj odlazak i dolazak kući bio bi specifičan. Ja negde u dubini duše nisam bio zadovoljan Ivaninim i mojim odnosom. Totalno nerazumevanje, ona je vrlo brzo i zatrudnela. Kad dođem kući, ne priđe žena da me poljubi u usta, nego me pita kako sam, gde sam bio. Atmosfera je kao da moram da pazim kako ću prići toj porodičnoj situaciji. Falilo mi je intime sa Ivanom", ispričao je Kristijan i naveo da je Ivana prestala da mu dolazi u posetu kada je bio u zatvoru.

"Ona je prestala da dolazi u zatvor. Govorila mi je da je tamo prljavo, da ne želi da prljavi stražari pipaju dete, zato je nikad nije dovela. To je postalo mučenje. Možda sam ćerku čuo par puta preko telefona tada, srce mi se raspadalo na trista komada", naveo je Golubović i time hteo da opravda emociju koju sada gaji prema 25 godina mlađoj Kristini.

