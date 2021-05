KRISTIJAN SE USKORO SASTAJE SA SUPRUGOM IVANOM: Mora da joj objasni prevaru sa Kristinom!

Kristijan Golubović navodno će u utorak nakratko napustiti "Zadrugu", i to kako bi se video i razgovarao sa suprugom Ivanom.

Nakon što ju je prevario s Kristinom Spalević, spekuliše se da se njegova žena s detetom iselila iz stana i da zahteva razvod po hitnom postupku, pa zadrugar odlazi na razgovor, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Nakon što su Nenad Aleksić Ša i Tara Simov obeležili četvrtu sezonu rijalitija preljubom, na red je došao i Kristijan. On već neko vreme uživa u društvu Kristine, ali se donedavno suzdržavao da ne prevari suprugu. Međutim, poslednjih dana nije odoleo pa je pao Spalevićki u zagrljaj, ali i krevet, i javno ponizio Ivanu. Vreli kadrovi njega i ljubavnice u krevetu glavna su tema među gledaocima "Zadruge", posebno snimci iz tuš-kabine, gde su takođe bili intimni.

foto: Printscreen

Kad je Kristijanova supruga videla njegovu prevaru, bila je jako povređena, zbog čega je insistirala kod produkcije da razgovara s njim. I Golubović je molio čelnike televizije da mu dopuste da reši situaciju sa njom, jer u protivnom neće moći da da sve od sebe, da bude ono što jeste i da pravi šou. Kako je ozbiljna stvar u pitanju, produkcija će mu, po rečima našeg izvora, dopustiti da nakratko napusti belu kuću i da se sretne sa Ivanom, uz pratnju nekog od zaposlenih kako ne bi dobio informacije iz spoljnog sveta.

foto: Printscreen/Zadruga

Navodno, njegova žena zahteva da razgovara s njim o celoj aferi iz nekoliko razloga. Ona želi da se uveri u njegova osećanja prema Kristini i da joj on lično kaže da li ima neka osećanja prema njoj. Ukoliko nije u pitanju samo fizička prevara, ukoliko se zaljubio u cimerku, Ivana će momentalno tražiti razvod od njega. Ipak, ako je u pitanju samo igra zarad rijalitija, spremna je da pređe preko toga što je bio intiman sa drugom ženom, kaže sagovornik.

foto: Printscreen

Ipak, ni zadrugarovi najbliži ne mogu da procene šta je u pitanju - da li samo glumi emocije prema cimerki ili je to iskreno. Kako kaže jedan od njih, nikad ga nije video takvog u prisustvu neke žene, ali dodaje i da je on jako dobar glumac. Toliko dobar da ni supruga ne može da oceni o čemu se radi. Inače, nakon što je prevario Ivanu, Kristijan je plakao i javno se izvinio.

- Ja mogu da se izvinim Ivani, do sinoć je nisam prevario, sinoć sam je prevario i psihički i fizički. Volim je, ali joj nisam ukazao tim činom poštovanje. Nego znam koliko je duša boli. Ona se raspada, to me boli. Kristina ima energiju i poštovanje, ima mozak jedne vredne devojke, svesne svog teškog života, fantastično mi je legla. Neki ljudi će smatrati da je Kristina kriva, ali ja ću Ivanu i Veru voleti do kraja života. Ivana je najbolja majka i žena na svetu, ali ja sam tražio benzin, nitro, kerozin. Ona je bila ikona - rekao je Kristijan.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ivanom, ali ona se, kao i do sada, nije javljala na telefon i nije oglašavala po pitanju Kristijanovog učešća u "Zadruzi".

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

