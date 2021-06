DRUGI BRAK MI JE BIO FENOMENALAN, A PRVI ZA EDUKACIJU! Vesna de Vinča progovorila o bivšem suprugu i ŠOKIRALA IZJAVOM!

Vesna de Vinča je progovorila o svoja dva braka, pa otkrila urnebesnu situaciju sa svojim drugim suprugom, za kog kaže da je bio prelep, pravi filozof.

foto: Kurir

- U mom drugom braku koji je bio idealan stvarno, a prvi mi je bio za edukaciju, moj muž je bio fenomenalan, tolerantan do neverovatnih razmere, i sećam se ja se vraćam iz Rijeke, čeka me društvo simpatično. Prelep čovek, visok, sa plavim očima, stopalo mu je bilo lepo, sve, prelep je bio, apolonski građen... Otključavam vrata u 12 sati, a on čita knjigu, skine naočare i kaže ''Ooo pa otkud tako rano?'' - priča Vesna de Vinča.

Vesna se potom osvrnula na muškarce u globalu, pa zaključila sledeće:

- Jedna od najvažnijih stvari kod muškaraca je ta neka stabilnost i sigurnost u sebe i seksualna sigurnost. Ko je seksualno siguran, on nije ljubomoran - zaključila je Vesna.

foto: Kurir

Kurir.rs/M.M.

