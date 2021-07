DUŠICA JAKOVLJEVIĆ UDAJE SE ZA ČAVU?! Voditeljka ostala u čudu kad je shvatila da je PROVALJENA!

Foto: Printscreen/Magazin In

Dušica Jakovljević pomirila se sa bivšim dečkom Milošem Dimitrijevićem Čavom, bivšim fudbalerom, a sada biznismenom.

Voditeljka je objavila fotografiju sa Milošem na Instagram malo nakon toga što je isto uradila Kristina Kija Kockar, sa kojom je nekadašnji fudbaler takođe bio.

Jakovljevićeva je otkrila i nove detalje svog ljubavnog života, nakon što je obelodanila da je ponovo srećna u ljubavi.

"Ovo je baš ekskluziva, ali sačuvaćemo je još neko vreme", rekla je voditeljka.

"Ekskluziva da ćeš se možda uskoro udati", rekla je Sanja Marinković i iznenadila sve.

"Nisam to rekla", odogovorila je Dušica, a voditeljka je pitala Dušičinog prijatelja koji je takođe gostovao u emisiji "Magazin IN" šta on misli.

"Ja to znam", rekao je kolega i prijatelj Jakovljevićeve.

