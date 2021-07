GRAND SA SADIKOM MORA HITNO DA RASKINE UGOVOR! Lepa Lukić i Era šokirani što pevač koji peva o klanju Srba gradi karijeru u SRBIJI

Skandal koji je nastao oko takmičara "Zvezda Granda" Sadika Hasanovića ne jenjava ni nakon nekoliko dana od okončanja ove sezone takmičenja, a čelni ljudi "Granda", Saša Popović i Lepa Brena ovim povodom se nisu oglašavali.

I dok pojedinci ćute, o ovom slučaju oglasila se Lepa Lukić, legenda narodne muzike:

foto: Printskrin/Prva

- Strašno je to što je Sadik uradio! Bruka i sramota. Treba mu zabraniti ulazak u Srbiju i "Grand" mora pod hitno sa njim da raskine ugovor. Nadležni organi u našoj zemlji treba da utiču na to, a ne mi pevači. Gledala sam ga u finalu "Zvezda Granda" i dopalo mi se kako je to odradio. Tada nisam znala da je pevao o klanju Srba i Naseru Oriću. Kad sam čula, šokirala sam se - kaže Lepa Lukić.

Pevačica dodaje da joj je krivo što pevači njenog kalibra ne mogu da nastupaju po državama bivše Jugoslavije, a mi u Srbiji punimo džepove ljudima koji nas mrze.

foto: Printscreen/Premijera

- Nas niko ne zove u Hrvatsku i Bosnu da pevamo, nema srpskih pevača u njihovim muzičkim takmičenjima i rijalitijima. Srbi tamo ne mogu da grade karijeru, a mi ove sve ljude prihvatamo otvorenog srca i oni na kraju ne znaju to da cene.

I njen kolega Era Ojdanić šokiran je što svi ćute na postupak Hasanovića.

- Samo kod nas svako može da radi šta hoće. Pre četiri godine u Vukovaru je trebalo da nastupam posle dečjeg takmičenja u sviranju harmonike, ali su njihovi političari to zabranili i otkazali su mi nastup. Rekli su: "Taj četnik ne može da uđe u Vukovar." Poskidali su plakate i zabranili mi koncert. Nije bilo ni takmičenja dece harmonikaša, jer je trebalo da se takmiče srpska deca iz Borova i okoline. A kod nas može svako bez ikakvih problema! Čelni ljudi ovog takmičenja morali su da provere ko dolazi kod nas. Da razmisle kako će narod da reaguje. Treba dobro proveriti ko su ti mladi pevači, odakle su i kakvu prošlost imaju.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Bonus video:

00:52 ZORICA MARKOVIĆ U USIJANJU DANA O SADIKU HASANOVIĆ