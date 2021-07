OGNJEN AMIDŽIĆ BESAN ZBOG SADIKA HASANOVIĆA: Narod treba da se pobuni i da se nastupi ZABRANE! Potkačio je i Zvezde Granda

Finalisti "Zvezda Granda" Sadiku Hasanoviću i svim ostalim mrziteljima Srba treba odmah zabraniti ulazak u našu zemlju, složno poručuju košarkaš Darko Miličić i TV voditelj Ognjen Amidžić.

Njih dvojica kažu da su zgroženi činjenicom da je Hasanović došao do finala muzičkog takmičenja i zamalo pobedio, a ranije je po Bosni pevao pesme kojima proslavlja jezive ratne zločine, između ostalih i pokolj Srba na Božić 1993. godine u selu Kravica.

Miličić kaže da Hasanovića i sve njemu slične treba u najkraćem mogućem proglasiti nepoželjnima u Srbiji.

- Ljudi koji mrze Srbiju i Srbe ne treba da dolaze ovde da zarađuju pare i pevaju. To im treba zabraniti! Međutim, finansijski interes pojedinih produkcijskih kuća prevazilazi nacionalnu svest. Gube dušu zarad para, prodaju se đavolu! Nas Srbe nacionaliste, iskrene patriote i četnike napadaju i proglašavaju za najgore ovi koji su šatro moderni i koji za pare rado i lako zaboravljaju srpske žrtve. Ne sete se nikad srpskih mučenika, najlakše im je da osuđuju svoje, da okreću leđa našim herojima i žrtvama. Neki među nama će sve da progutaju zbog para, pa čak i sramotan postupak tog Sadika, koji da ima obraza, sam nikada više ne bi trebalo da dođe u Beograd i Srbiju - kaže Miličić.

TV voditelj Ognjen Amidžić, čijeg su oca ubile ustaše u Hrvatskoj, smatra da skandal sa Sadikom Hasanovićem treba konačno da nas opameti, te da moramo postaviti jasne aršine prema svima koji slave ratne zločince, zvali se oni Sadik Hasanović ili Nina Badrić.

- Kako drugi postupaju prema nama, tako i mi treba prema njima. Kada neko sa našeg prostora uradi nešto mnogo blaže nego Sadik, u BiH i Hrvatskoj ga odmah razapnu! S druge strane, imali smo primer Nine Badrić, koja je posle koncerta u beogradskoj Areni, odmah sutradan napisala: 'Dobro došao kući, heroju Ante Gotovina', pa nikom ništa! Pisalo se i za neke aktuelne izvođače, kao i za neke legendarne pevače, da su izvodili pesme koje vređaju Srbe i Srbiju, pa su ti ljudi dolazili i nesmetano pravili koncerte u Beogradu. Ako već ne voliš Srbe, onda nemoj da nastupaš ovde, kao što pokojni Oliver Dragojević nikada nije hteo da peva u Beogradu - kaže voditelj i muzičar.

Amidžić smatra da mi kao narod treba da se ujedinimo:

- Kako odreaguju druge države prema našim izvođačima, tako i naša treba prema njihovim. Na primer, da se takvim ljudima zabrane nastupi. Narod isto treba da se pobuni, kao što su se u Hrvatskoj bunili tamošnji žitelji...

Ognjen smatra da i "Grand produkcija" snosi odgovornost što je proslavila mrzitelja Srba:

- Ko organizuje "Zvezde Granda", taj neko mora da proveri sve takmičare - ko je, šta je, gde i kada sve radio i da onda zauzmu stav: 'Izvini, ti ne možeš da se takmičiš jer si pevao to i to.' Onda bi to bio opšti stav prema svima, a ne da se bavimo samo sporadičnim slučajevima...

