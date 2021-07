TEI TAIROVIĆ MAĆEHA BILA VESNA ČIPČIĆ! Zoran je bio u EMOTIVNOJ VEZI sa poznatom glumicom, a EVO šta kaže NA ĆERKIN P*RNO SNIMAK!

ne pitajte me za ćerkin pornić

Ekipa Kurira posetila je Novi Sad, odakle su Tairovići, kako bismo razgovarali sa Teinim roditeljima, Zoranom i Božicom, ali ih nismo našli na adresi gde su nekada boravili.

foto: Nemanja Nikolić

Nedaleko od centra Novog Sada našli smo prostor u kome je Zoran imao Atelje. U stanu gde je boravio umetnik danas se nalaze majstori, a komšije ga se i dalje sećaju.

foto: Nemanja Nikolić

- Zoran ne živi ovde, mislim oko dve godine, videla sam ga od tada par puta u Poreskoj upravi i po gradu. Dok je živeo ovde ni sa kim od nas komšija se nije družio, bili smo u odnosu na dobar dan i doviđenja. On je stalno pravio neka okupljanja, bilo je tu alkohola, muzike, ma svačega je bilo, valjda su umetnici takvi. Nikada nisam videla suprugu i ćerku, dolazile su ovde neke žene, ali nisam želela da guram nos u tuđa posla. Znam da je bio u emotivnoj vezi sa glumicom Vesnom Čipčić - ljubazno nam je ispričala komšinica koja je delila dvorište sa Tairovićem.

foto: Vladimir Šporčić

U lokalnim kafićima, ljudi koje smo zatekli su o Zoranu stvorili sličnu sliku, da je čudan i da nikada nije bio druželjubiv. Takođe otkrili su nam da su ga do skoro viđali sa popularnom glumicom, te da misle da su idalje u ljubavnoj vezi. Posetili smo i jednu kuću u Malom Iđošu, u kojoj Zoran organizuje razne skupove, druženja ali i sastanke vezane za njegove organizacije.

foto: Printscreen

- On dođe ovde često, živi na relaciji Novi Sad - Mali Iđoš. Ne znam, ovo je malo mesto, svašta se priča, čudan je, voli da pije. Što se tiče njegove ćerke, nemam komentar na tu sramotu. Mislim da je i njegov ugled i kredibilitet u gradu ugrožen zbog njenog ponašanja i načina na koji se eksponira. O njoj se isto svašta priča, nisu to čista posla. Kakav god da je on, sigurna sam da nije srećan što je izašao onaj snimak - rekla je naša sagovornica koju smo sreli u Malom Iđošu.

foto: Nemanja Nikolić

Ne pitajte me za Tein pornić Zoran nije bio voljan da priča o ćerki Tei i njenoj karijeri, a posebno ne o skandalu od pre nekoliko dana, kad se pojavio njen porno-film. - Ne bih da komentarišem ništa, prekinuli ste me u pola radnog vremena, sada je skoro pet sati i sad sam u nekom svom raspoloženju. Pišem rad za SANU i nemam vremena time da se bavim. Ne znam što me pitate za Tein porno-snimak, nije u redu, neću komentarisati. Hvala što ste pozvali, pozdrav - poručio nam je Tairović, ne želeći da priča ni o svojoj bivšoj ljubavi Vesni Čipčić. - Ne, ne, nemojte da insistirate. Pa ja s Vesnom nisam u vezi već deset godina i nemam šta da pričam o tome - kazao nam je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Ana Denda / Printscreen/Nemanja Nikolić

