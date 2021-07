GOLUBOVIĆ ODVEO KRISTINU KOD PORODICE! Pevačica prvo upoznala Kristijanovog sina, a sledeća je jako BITNA ŽENA u njegovom životu

Kristijan Golubović organizovao je upoznavanje svoje porodice s Kristinom Spalević svega nekoliko dana nakon njenog napuštanja rijalitija "Zadruga".

On je time još jednom pokazao da ima ozbiljne planove sa svojom ljubavnicom, zbog koje se razvodi od druge supruge Ivane. Otkako su potvrdili glasine da rade na prinovi, čini se da je popularnom rijaliti paru bitno da njihove porodice to prihvate i podrže.

foto: Printscreen

Golubović je uvek isticao koliko mu je važna porodica i odnos s decom, a poznato je da je veoma vezan za sina Lazara, pa ne čudi što je on prvi koji se video s Kristinom. Lazar je Golubovićev sin koga je dobio s Danijelom Đukić, koja je preminula 2019. godine od karcinoma dojke. On i Danijela se nisu zvanično venčali, ali Kristijan često kaže da mu je ona bila najveća ljubav u životu. Tokom rijalitija, pre nego što je uplovio u ljubavnu vezu s Kristinom, Golubović je isticao da on nikad neće biti sa njom iz razloga što je ona dve godine mlađa od Lazara i može snajka da mu bude.

foto: Printscreen

Pre nekoliko dana Kristina je najavila njihov susret, a tom prilikom za Kurir je izjavila da se ne plaši upoznavanja s njim jer su približno godište. Poznato je da Kristijanov sin ne voli da se oglašava i javno eksponira, ali jedan detalj nam nije promakao. Na svom Instagram nalogu Kristina je podelila stori s nemačkim špicem koji pripada Golubovićevom sinu. Po opisu fotografije zaključili smo da je Lazar super prihvatio Kristinu, koja se odmah pohvalila na društvenoj mreži.

foto: Printscreen/Instagram

- Da vidim ko sme da me dira kad imam ovakvo obezbeđenje - sa smajlijem i emotikonom srca objavila je Spalevićka sliku. U Kristijanovom životu postoji jedna žena koja igra veoma važnu ulogu, a to je njegova sestra Kristina. Kako nam je Spalevićeva otkrila, baš je ona sledeća osoba s kojom će je dečko upoznati.

foto: Printscreen

- Svi znamo koliko je Kristijanu bitan faktor njegova sestra. Ona je nas podržala, čula sam i da ga je Kristina jako kritikovala kad on pretera u odnosu sa mnom i da mu je govorila da spusti loptu. Često je bila na mojoj strani. Trebalo bi ovih dana i nju da upoznam. Dve Kristine, mislim da će to super proći, ne može da ne bude dobro - otkrila nam je Spalevićka.

foto: Printscreen

Bonus video:

13:51 KRISTIJAN SE PRVI PUT OGLASIO NAKON DISKVALIFIKACIJE! Golubović otkrio da li je posetio porodičnu KUĆU, evo gde se sada nalazi!