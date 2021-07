PONIZILA SAM SE KAO NIKO NIKADA! Mina Vrbaški stigla na FINALE ZADRUGE i priznala: Moji snose posledice, bratu je sve palo NAJTEŽE

Mina Vrbaški spremna je za finale "Zadruge 4", a sada je pred kamerama priznala da se obrukala za sva vremena.

"Kamo sreće da sam izašla napolje, a sada sam napunila baterije. Išla sam u šoping i sa mamom i evo danas sam ovde", započela je Mina i dodala:

"Ovo je bila najgora moguća sezona, ponizila sam se kao niko nikada. Moji nose posledice, Boris je koji je najmlađi. On je počeo da plače i mene je sve to pogodilo. Ja sam u ove 4 sezone prošla sito i rešeto, slomilo se na mene i na moje. Boris je sve teško podneo, mama je pokušavala da ga smiri. Hoću da se posvetim njemu i da nadoknadim neki delić. Filipu neću ni ruku pružiti. Po meni je relno da Kenan pobedi on se razlikuje od svih", rekla je Mina.

Kurir.rs/M.M.

