ŠA NE MOŽE NIŽE OD OVOGA! Reper bez GRIŽE SAVESTI progovorio o BIVŠOJ: Drago mi je što se sa Ivanom nisam ostvario kao RODITELJ!

Bivši učesnik "Zadruge 4" Nenad Aleksić Ša navukao je gnev javnosti nakon što je bez griže savesti prevario svoju suprugu Ivanu Aleksić, sa kojom je sedam godina uživao u skladnoj vezi.

Nakon što je uplovio u vezu sa Tarom Simov, sa kojom je pred kamerama imao turbulentan odnos prepun skandaloznih scena, dao je sebi za pravo da priča o tome kako ni njegova tadašnja supruga nije onakva kako se predstavlja.

foto: Printscreen Instagram

Ša je otkrio šta njegovi roditelji misle o svemu što se pred kamerama izdešavalo.

- Baš me briga šta moji roditelji misle. Ja njih volim, ali ja sam samog sebe vaspitavao, sam sam se borio kroz život, sam sam sebi račune plaćao. Ja imam super roditelje, ali ja sam sam sebe vodio kroz život. Moja keva gotivi Taru, ali joj je zamerila neke šamere što mi je nalupala. Ćale se tu kao nešto busa, nešto se on pita. Rekao sam mu:,,Sram te bilo”! Ja njega volim, ali će imati jedan poduži razgovor sa mnom, da mu više nikad to ne padne na pamet. I da je najgora, zamerio sam što joj nisu pomogli kad je izašla iz Zadruge- rekao je Nenad.

S obzirom na to da se posle sedam godina braka nije ostvario kao roditelj sa Ivanom i zasnovao porodicu, Ša je otkrio da li mu je žao zbog toga.

- Jako mi je žao što se kao roditelj nisam ostvario, ali što se tiče Ivane, drago mi je što nismo zasnovali porodicu - rekao je Nenad u emisiji ,,Red Zone”.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:06 ŠA UPOZNAO TARINOG OCA GORANA! Simova mislila da se ODREKAO nje, a sada je zabeležila porodični trenutak i odmah sve OBJAVILA!