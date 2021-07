IVANA UZELA OD ŠA 130.000 €! Reper nikad suroviji prema bivšoj zbog TOMOVIĆA: Nije ona FINA kao što se predstavlja, OPRAO SAM SEBE

Bivši učesnik Zadruge 4, Nenad Aleksić Ša bio je otkrio pravu istinu o ljubavnom trouglu koji je nastao nakon što je prevario svoju tadašnju suprugu Ivanu Aleksić sa Tarom Simov.

Reper je otkrio da je njegova bivša supruga od njega uzela 130.000 evra.

- Toliko su me ubeđivali da Tara nije za mene, da me ne voli, da ima drugog, da dam ja pao pod tim pritiskom i namerno sam stavio srce na ogledalu za Ivanu. Kad sam izašao video sam i klipove i svašta i zato nemam potrebu da je zovem, video sam šta je istina. Što se tiče Tare, nisam siguran da sve znam o njoj, ali i ono što znam meni je dovoljno - rekao je Ša.

Nenad je naišao na osudu javnosti zbog veze sa Tarom, a Ša je na to ima okratak odgovor.

- Ma, boli me uvo za to. Njena prošlost me uopšte ne zanima. Upoznao sam njene drugare koji su baš gotivni likovi, bilo je tu i nekih sumnjivih za koje sam joj rekao i njoj se ne sviđaju neke moje drugarice.

Veliku pažnju javnosti privuklo je druženje njegove sada već bivše supruge Ivane Aleksić i Vladimira Tomovića, a koje su javno obeležili fotografijom na Instagram profilu, a šira javnost je pred kamerama videla da mu nije bilo svejedno.

- Iznervirao sam se u tom trenutku. Kad sam čuo to pitanje o Vladimiru, hteo sam sebe da operem malo i da kažem da ja nisam najgori. Ni ona nije fina kao što se predstavlja, da bih ja sebi malo oprao tu priču. Nije me uopšte zanimalo to, meni super došlo. Samo sam se tripovao da mi ne troše pare sa kartice, mada to se nije desilo. Uzela je mnogo više kad smo se razveli i nije ispala korektna. Zbog toga moji roditelji više ne vole Ivanu. Saznao sam i za poruke i za prepiske. Neću da pričam o tome - rekao je Nenad. Ima mnogo detalja koje ja uopšte ne želim da iznosim. Razvod nije ispao sporazuman, uzela mi je 130.000 evra - rekao je Nenad.

- Što se tiče našeg odnosa, to je bilo okej, ali ja sam počeo da žalim za tim nekim životom. Ja sam neko ko voli da zuji, voli da se kreće, da se druži. Voli da popije, voli da se zeza. Dok sam bio u braku, toga nije bilo! Ne zbog našeg odnosa, nego sam previše jurio za parama, previše sam radio. Ivana je neko ko je ceo dan provodio vreme u salonu, ja sam bio kod kuće i nisam znao šta ću sam sa sobom. Ubila me dosada, monotonija. Više smo postali kao drug i drugarica – rekao je Nenad.

- Rekla mi je da se opustim i da uživam, jer ću napraviti parice. Kad sam ušao bio sam jako stegnut, preko Ermine mi je poručila da se opustim i da užicam, isto to je i Bori rekla. Ovo sa Tarom nije bilo zezanje, ja sam se odmah zaljubio i tu nema govora – rekao je Ša, nakog čega ga je voditeljka upitala sa kakvom emocijom su se on i Ivana uopšte rastali, pre nego što će ući u rijaliti.

- Ljubav, ali nekako smo hladni bili. Kad smo sedeli sa istim društvom bili smo previše opušteni, kao da imamo bratski odnos. Sam taj način života me je jako gušio. Ja sam Ivani non-stop kukao da ja ovako ne mogu - rekao je Nenad u emisiji "Red Zone".

