ĐEDOVIĆ SVE ZNA! Otkrio kako je počela svađa Simove i Nenada: Ša se IZVIKAO na Taru pred njenim OCEM?! A evo zbog čega

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša iznenadili su javnost kada su se otpratili na društvenim mrežama, a bivša zadrugarka sve zajedničke slike obrisala sa društvenih mreža. Marko Đedović, njihov bivši cimer iz Zadruge, otkrio je informaciju o razlogu raskida Tare i Ša. Ljubav ovog para pukla je ni manje ni više nego zbog Nenadovog automobila.

00:12 KAKO SE SAMO OSILILA! Otela ženi muža, tukla dečka, a sad vozi bez dozvole i još se HVALI: Tuži me, bato, ako ti smeta!

- Tara Simov je Nenadu Aleksiću Ša ogrebala nov automobil, a on se izdrao na nju pred njenim ocem. Njen otac je stariji od njega samo nekoliko godina i normalno je da burno reaguje kada se njegov vršnjak tako ponaša prema njegovoj ćerki. Tu je verovatno došlo do svađe koja se na kraju završila raskidom. Ja sam to načuo - otkrio je Marko.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

kurir.rs/s.telegraf

Bonus video:

00:14 NIJE NI IVANA I TARA SIMOV: Jedna žena je digla ŽIVAC reperu, Ša priznao koga mnogo voli