ONA JE IZ JEZIVE PORODICE, DOZVOLILI SU DA SA 12 GODINA BUDE NA ULICI! Tarin bivši prijatelj o njenoj PROŠLOSTI, otkrio detalje

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov jedna su od glavnih tema u emisijama koje se tiču Zadruge, a sada su ih komentarisali i Sandra Rešić i Marko Đedović.

U jednom trenutku uključila se i gledataljka koje je prokomentarisala to što se reper nije pojavio u studiju.

- Dobro veče, ovde Tanja iz Beograda. Pozdravljam sve u studiju, goste, Milane i Vas, izuzetno Vas poštujem. Mogla bih da dam svoje mišljenje o svemu tome. Bez obzira što gospodin Nenad Aleksić Ša nije došao u studio, ja ću komentarisati kao da jeste. Njegov najveći domet je da nekoga skine sa Instagrama. On očigledno nema drugi način borbe. Ne znam zašto nije toliko hrabar, čega se boji? Ako je njegova istina, njegova istina, zašto nije došao da kaže svoju istinu? Ja mislim da on ima mnogo manje godina nego Tara, jer ga je ona pošteno izvozala. U tim godinama su ljudi uveliko ostvareni... A on ne sme da dođe. Da sam ja na Vašem mestu, zvala bih ga u svaku emisiju gde su njegovi, što on misli, neprijatelji, pa da nigde ne dođe i da mu se ne da nijedan honorar. To je moje mišljenje - rekla je Tanja, pa nastavila:

- Đedovića želim da pitam kako je mogao da dozvoli da mu Tara bude prijatelj? Zna ko je Tara, zna njenu prošlost, ja to ne mogu da povežem. Zašto je bio blag prema njima? - pitala je gledateljka.

- Ako ste pažljivo gledali, ja sam uvek govorio da prijatelja tamo nemam. Ja sam bio blagonaklon prema Tari još od prošle sezone, jer sam je gledao kao neko napušteno asocijalno kuče, kome treba ponoć. Ona je iz jezive porodice, sa vrlo ružnom prošlošću. Oni su detetu dozvolili da sa 12 godina ide ulicom... Ona mi je ispričala tu tužnu priču, a ja imam manu da umem da se sažalim, zato ne volim da ih slušam. Ona je pričala da sam joj ja prijatelj, to joj je dizalo cenu. U svemu tome joj je to odgovaralo. Ja sam njoj govorio da možemo da budemo drugari, da želim i mogu da pomognem, bio sam tu jer mi je bilo žao. Što se tiče moje blagosti prema zadrugarima, ja sam bio apsolutno drugačiji u trećoj sezoni. Suština je ista, samo je bila forma drugačija, jer su me u trojci ljudi vređali. Izgleda da su ovi naučili. Mene je samo misica uvredila, posle sam i ja nju. BIlo bi ružno da ja vređam ljude koji mene nisu vređali. Postoji samo jedna osoba koju sam prvi uvredio, a to je bio Gagi Đogani. Ove sezone su zadrugari bili oprezni - istakao je Marko.

