JANJUŠ OBJAVIO FOTKU SA BIVŠOM ŽENOM, A SAD SE OGLASILA I MAJA! Svi su čekali njen komentar, a Marinkovićeva SADA DALA SVOJ SUD!

Marko Janjušević Janjuš šokirao je javnost kada je objavio fotografiju sa bivšom ženom, a sve je zanimalo kako će reagovati njegova bivša devojka Maja Marinković.

Ona se sada oglasila, ali ostala je prilično suzržana, što će začuditi mnoge.

- Nisam videla, to mene stvarno ne zanima, čoveka uopšte ne komentarišem - rekla je kratko Maja Marinković.

foto: Nemanja Nikolić

Inače, nakon što je Janjuš objavio fotografiju, oglasio se i on:

- Ta slika je nastala na Kipru, dok sam tamo igrao košarku. Listao sam slike i stavio sam sliku koju sam želeo da tetoviram prošle godine. Došlo mi je tako da postavim sliku, to je žena koju ja najviše volim - priznao je Janjuš, a o napadima da sve radi kako bi privukao Majinu pažnju kaže:

- Ne zanima me ko šta piše, mogu da pišu šta god žele. Ne zanima me ta tema uopšte.

- Ena i ja smo u dobrim odnosima, nije ona meni oprostila, kako da mi oprosti... Svakako smo zbog Krune ostali dobri. Ne znam kako će reagovati Ena na to što sam objavio našu sliku... Mi nismo neprijatelji, voleo bih da budemo prijatelji do kraja života. Žao mi je zbog Ene, ona to nije zaslužila... Nikad se ne zna šta nas čeka u životu... Videćemo šta će biti na kraju - poručio je bivši zadrugar.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:27 DRAMA NA AERODROMU U CIRIHU! BEKVALČEVU PRVIM LETOM VRATILI U SRBIJU! Natašina sestra se gušila u SUZAMA, napravila kobnu grešku , evo kako sad uživaju