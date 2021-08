PRIČALI SU MI DA NEĆU IMATI DECE! Dragani preminula beba posle 2 dana, a sada GRCALA U SUZAMA kada se prisetila TEŠKIH REČI!

Dragana Mitrović i Milica Kemez zajedno su gostovale u emisiji, ali se nisu javile jedna drugoj.

- Neko kad kaže da ne vodi tuđe ratove, a upravo uđe da to radi, da li svesno ili ne, mislim da će shvatiti vremenom. Ja ne znam šta sam njoj uradila, predstavljaju je kao moju rivalku. Meni je sve to bespotrebno - rekla je Milica.

- Ispada da si prve godine bila dobra i fina, a onda dolazimo sada, gde i nisi baš tako fina, gde si ti mnoge dstvari navodno lagala i preuveličavala - rekao je voditelj.

- Ako je moj tadašnji dečko vređao, ja nisam. Ljudi znaju ko sam ja, sve te klevete i laži, i svi ti ljudi koji su bili spremni da prodaju nekog i da iznesu toliko ružnih stvari, meni je to presmešno - nastavila je Milica.

- Kako odgovaraš na ove optužbe, da si ušla u Zadrugu da bi nekog degradirala? - pitanje je bilo za Draganu.

- Čestitam Milici na drugom mestu, od srca. Drago mi je, i želela sam da ona osvoji kuću. Ništa me ne zanima više, srećna sam i zaljubljena. Nikog ne mrzim, nju takođe. Prosto ne razgovaramo, Tanja je i dalje moj prijatelj, a njoj nije, pa ne možemo da funkcionišemo. Svašta me je sačekalo posle rijalitija, imala sam neprijatnosti, jako ružne stvari su mi pisali. Razumem da postoje ljudi koju nju podržavaju i vole, a mene ne, ali to su jako ružne i teške reči. Najviše me je pogodilo za dete. Nije Milica kriva, samo su ljudi takvi. Pričali su mi da sam jalova, da neću imati dece. I prosto sam izrevoltirana.

- Ja znam da su ljudi koji mene vole, dobri ljudi. Sad da govoriš da je to moja podrška... - prekinula ju je Milica.

- Ali ja ne kažem da si kriva ti, treba da spustimo loptu. Nije do tebe, samo kažem šta me je sačekalo - dodala je Dragana.

Inače, Dragana je tokom boravka u Beloj kući ispričala svoju bolnu sudbinu i otkrila da je izgubila dete posle dva dana

.- Naše dete je umrlo drugi dan, on se pokajao. Ali to nije trajao dugo. Otišao je s drugovima u grad, ostavio me. Ja sam prvo otišla na po mesec dana kod mojih, ja sam morala otkaz na poslu zbog njega da dam, jer mi je dolazio na posao, to mogu i moje koleginice da potvrde - pričala je ona tada.

