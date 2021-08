BOG I SVETI ILIJA ŽELELI SU DA PREŽIVIM! Dejan Petrović pre 4 godine imao je tešku saobraćajku i od tada sve radi DRUGAČIJE

Srpski trubač Dejan Petrović 2. avgusta 2017, vraćajući se s nastupa, zaspao za volanom, sleteo s puta i pukom srećom preživeo u potpuno smrskanom džipu.

Poznati trubač pre četiri godine preživeo je tešku saobraćajnu nezgodu u Ovčar Banji, kada je, vraćajući se s nastupa, zaspao za volanom, sleteo s puta i pukom srećom ostao živ.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Na Ilindan, tog 2. avgusta 2017, nedaleko od Manastira Nikolje, njegov džip je u potpunosti uništen, a muzičar nekim čudom nije zadobio nikakve povrede. Petrović kaže da otada Svetog Iliju slavi kao drugi rođendan, te da svake godine na taj dan na društvenoj mreži deli istu fotografiju uništenog automobila, uz apel svim pratiocima.

- Pre četiri godine... Bilo, ne ponovilo se! Dragi prijatelji, pamet u glavu! Kući vas čeka neko ko vas voli - stoji u objavi na Instagramu, a sada se svega prisetio:

- Svaka pomisao na to mesto, na tu noć izazove u meni neobjašnjiv strah i stres. Mislim da to neće proći ni prestati. Bio sam na korak do smrti, ali sam preživeo i želim da ovo iskustvo podelim s drugima. Svake godine podelim fotografiju koja govori više od hiljadu reči. Ako svaka peta osoba koja nakon što vidi fotografiju uspori i zamisli se pred sobom, ja sam svoju misiju ispunio.

foto: Damir Dervišagić

Petrović je opisao kako je sve izgledalo te kobne noći.

- Čim sam došao sebi, prvo sam proverio da li mogu da pokrećem ruke i noge, izašao sam iz kola i sledio se od prizora jer je auto bio potpuno uništen. Osvestio sam se i pozvao pomoć. Odvezen sam u bolnicu, gde su mi konstatovane samo dve masnice, prošao sam bez većih povreda i preloma. Bog i Sveti Ilija su očigledno želeli da živim i spasli mi život. Nemam drugog objašnjena - zaključuje muzičar.

- U početku sam u bendu sve radio sam, bio sam i vozač, organizator, muzičar. Sad to sve funkcioniše drugačije. Imam vozača koji vozi mene, vozača koji vozi bend. Oni su odmorni, naspavani i rade svoj posao savesno i kako treba. Ja dolazim pola sata pre nastupa, izađem raspoložen pred publiku, završim još rapoloženiji i ne razmišljam šta dalje. Imam ljude oko sebe koji rade posao za koji su plaćeni.

foto: Pritnscreen/k1

Kurir.rs/Srpski Telegraf

Bonus video:

02:22 IZGUBILA SAM NEŠTO ŠTO JE BILA MOJA MUZIKA I NAŠLA MIR OVDE: Bivša menadžerka Tošeta Proeskog pokrenula novi biznis na selu!