MAJA UPOREDILA FILIPA CARA I MENSURA! Marinkovićeva svima stavila do znanja ko joj je BOLJI: Mi ništa loše ne radimo!

Maja Marinković je u emisiji uporedila Filipa Cara i Mensura Ajdarpašića i priznala ko joj je bolji.

- Ma ja Maji ne zameram, ona i ja se volimo. Znam situacije za Jovanu, ali smatram da ona ima lepo mišljenje o nama, i verujem da nas podržava. Maja ima dobru dušu - rekao je Karić.

- Ja znam da sam teška kao crna zemlja, moram da kažem takođe da smo Jovana i ja imale neslaganja, ali često sam ja bila na njenoj strani u njihovim svđama i moram reći da su ti sukobi meni limunade - rekla je Maja, pa se osvrnula na poziv kada je zvala iz sinoćne emisije u kojoj je gostovala Mina Vrbaški:

- Pa sinoć sam se družila sa Filipom, on je moj prijatelj sa kojim sam nastavila da se družim i nakon rijalitija. On i ja smo bili u etno selu sa Miljanom i svi smo bili veseli. FIlip i ja smo bili drugari i u Zadruzi iako se on družio sa Janjušem i ja nemam ništa protiv tome - rekla je Maja.

- Moram da kažem da je Miljana sama došla kada je saznala da smo Car i ja tamo. Ona se preporodila, fenomelnalo izgleda. Mi smo svi uživali i super smo se proveli, nije nam to bilo prvo veče, mi ništa loše ne radimo - dodala je Maja.

- A Majo družila si se i sa Mensurom - dodao je Darko.

- Jeste, ali ta dva odnosa ne mogu da se porede, Filip je bolji prijartelj- rekla je Maja u emisiji "Narod pita".

