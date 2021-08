ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Supruga Masnog podvodi pevačice, a Olivu klijent izbacio iz hotela bez para!

Nedelja za nama je bila burnija nego što sam, drage moje abronošice, mislila da će da bude. Ni sama ne znam odakle da počnem i kako sve afere da stavim u ovu kolumnu. Šta je - tu je, od nečega mora da se počne, a i sa nečim treba da se završi.

Pa da krenemo od glavnog aktera i njegove bivše ženice. Njega ćemo zvati Masni, a nju Madam. Da, da, udala se za njega, a i dalje podvodi svoje drugarice širom zemlje i inostranstva, a i ona odradi neku dobru kombinaciju. Mora da se zaradi jer on ne može da izdrži sve njene apetite - te menja silikone, filere, podiže guzu, da ne pričam o anticelulit programima, botoksima, održavanju kose, nege lica, tela, pedikiri, manikiri, a gde su luksuzni automobili, garderoba. To sve on, koliko god radio i zaradio, ne može da izdrži, pa se ona vratila starom zanatu. Kažu da je u program ubacila nekoliko pevačica sa estrade koje trenutno prodaje na Crnogorskom primorju. Madam trlja ruke, sunča se, pije šampanjac i jede lubenicu.

I Masni, koliko god da se trudi da živi bez nje, jednostavno mu ne ide od ruke. Trči za njom ko kuče. Svi mu se smeju, ali njemu izgleda ne smeta. Nama odlično, jer dok ima takvih, biće i materijala za pisanje. No, idemo mi dalje. Kažu da je starletu, zvaćemo je Oliva, izbacio klijent iz hotela, a da joj uslugu nije platio. Evo šta se dogodilo. Došla ona na posao, pola sata 300 evra, ali toliko je naplašila klijenta tako što mu je pričala o svojim vezama sa podzemljem, da se taj biznismen prepao i izbacio je iz sobe. Unezverena Oliva, kad je shvatila da je pogrešila što je pustila jezik, molila ga je da ga bar oralno zadovolji samo da joj plati dogovoreni iznos. Međutim, od toga nije bilo ništa, on se uplašio, obukao gaće, a pare strpao u džep. Ostade Oliva bez dnevnice, a bogami i bez klijenta koji je planirao da ga zadovoljava na duge staze. Tako da, drage moje, jezik za zube.

I za kraj pravi letnji trač.

Plavušica, tako ćemo da je zovemo, uhvatila je dečka, ali ne sa ljubavnicom, nego sa švalerom. Jao, urlala je na sav glas na njega. Što je najcrnje, svog dečka je lično ona upoznala sa njegovim sadašnjim švalerom. Ne zna se na koga je više bila kivna. Dramila je da ju je ceo komšiluk čuo. On je pokušao da se izvuče kako su samo drugari, ali džabe, plavušica je utvrdila sve činjenice i jednog i drugog oterala dođavola.

Eto, svačega ima u ovom javnom svetu.

Do sledeće nedelje budite mi dobre i skupljajte tračeve.

