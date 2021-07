ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Ministarki izbušili gume, Samac raskinuo s kolegom!

Zdravo, dragi moji, znate da najviše volim da ovo druženje počnem tračevima i da ne volim da vas davim bespotrebnim pozdravima, pa nek tako bude i ovog puta.

Da krenemo od priče koju sam čula za Ministarku. Neko joj je izbušio gume na autu, ali nikako ne mogu da doznam ko je. Naša zajednička poznanica mi reče kako je navodno prešla preko nekog stakla na putu i da je to razlog, ali ja sam ubeđena da je nešto drugo u pitanju. Sećate se da sam pre neki mesec pričala da se upetljala s dilerima droge i da ti likovi nisu nimalo naivni. E pa sumnjam da oni stoje iza toga jer verovatno Ministarka nije bila poslušna, pa su hteli da je upozore. Videćete već ubrzo da se mala upetljala u ozbiljne probleme. Samac bi opet da glumata neku vezu s poznatom damom, ali svaki plan mu se izjalovi. Nijedna od ovih aktuelnih mladih pevačica neće takav marketing, pogotovo ne s njim, pa koliko čujem sad se mota oko Crnke, Lemijeve i Mesečarkine naslednice. Ako se uskoro "sazna" da su njih dvoje zajedno, onda da znate o čemu se radi.

Inače, Samac je neko vreme bio u šemi s kolegom, jednim poznatim treperom kojem je nadimak skraćena verzija prezimena. Kako sam čula od mojih izvora, njih dvojica su se viđali skoro godinu dana, ali u strogoj tajnosti, da ih niko ne provali. Međutim, Samac je po svaku cenu hteo da njih dvojica bar negde otputuju zajedno, ako već ne mogu u Srbiji, da se ne skrivaju, ali s tim se nije složio ovaj drugi. I tako je pukla njihova afera.

Živim za to da saznam zašto su se pokačile Pobednica i Glavata, kakva li se sad sila umešala i zavadila ih. Ja cenim da je u pitanju neki muškarac, jer se njih dve samo na to pale kao hepo kockice i zato su se već sukobile prošle godine. Ali u slučaju njih dve kad proradi biznis i kad su interesi dovoljno jaki, lako zaborave na sukobe i nastave da se pretvaraju kao da su drugarice. Ne znam da l' sam vam nekad rekla, ali Glavata se svojevremeno nabacivala Snajkinom mužu, to je bilo dok su se njih dvoje još zabavljali. Navodno, kako sam čula, Snajka je tad poludela, otišla kod Glavate i nalupala joj šamare i zapretila da će je polomiti ako nastavi da proganja njenog dragog. Ova nije mogla da se brani jer je bila mrtva pijana, kao i obično. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

