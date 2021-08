NE KUVAM, NE PEREM VEŠ I NE PEGLAM Jovana Jeremić neće da čuje za kućne poslove, a sad otkrila: Odlučila sam na kojoj TV ću raditi

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u porodičnom gnezdu u Zemunu sa suprugom Vojislavom Miloševićem i ćerkom Leom.

Ona je istakla da ne voli da radi kućne poslove jer smatra da nisu za nju.

- Ne volim da kuvam, čistim, perem i peglam. To nije moj svet i trudila sam se kroz ceo svoj život da budem poslovna žena. Ja sam biznismenka i moj život je biznis. Nemam vremena za kućne poslove, pogotovo kada sam u prethodnom periodu uređivala jutarnji program. Moja porodica se pomirila sa tim da ja jednostavno nisam za takve stvari i da nisam imala vremena da radim po kući i budem domaćica. Školovala sam se da budem biznismenka – kaže Jovana i dodaje da ne planira da se dugo zadržava u sadašnjem stanu.

- Odlučila sam da sama sebi priuštim stan i da rešim svoje stambeno pitanje. Valjda sam ja to zaslužila posle toliko godina karijere. Samostalna sam i borac, nisam ništa dobila od roditelja, muža, ljubavnika ili jakih biznismena kao druge. Sve što sam uradila, to je zbog ćerke Lee. Meni ništa ne treba, ali njoj treba da ostane stan. Ona ne sme da se muči, kao što sam ja morala da bih danas bila uspešna žena – priča voditeljka i pokazuje da se ikona Belog anđela nalazi na posebnom mestu u njenom domu.

- Gde god sam bila, Beli anđeo je bio iza mene. Ova ikona je toliko povezana sa mnom. Simbolizuje slobodu kojoj težim, simbolizuje pravdu i čistotu. To je naslikao moj svekar i on je bio jedan od najboljih ikonopisaca. Ovo je kopija belog anđela iz Mileševe iz 12. veka. Prijatelj mog svekra Časlav mi je poklonio oči Belog anđela i uz to mi rekao: „Kad god u životu ne budeš znala odgovor na svoje pitanje, pogledaj ove oči i one će ti pokazati put“ – zaključuje Jovana.

Jovana otkriva da je donela odluku na kojoj televiziji će biti pojačanje od septembra:

- Donela sam konačnu odluku na kojoj će me televiziji gledaoci gledati. Mogu slobodono da kažem da je u pitanju televizija sa nacionalnom frekvencijom i da dolazim da pobedim. Mnogo se spekulisalo da ću biti rijaliti voditeljka, međutim ostajem u domenu informative, tamo gde i zaslužujem da budem. Uskoro će ceo region saznati gde ću raditi.

