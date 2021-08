PRIČALO SE DA NISU PRIČALE ZBOG 3.000 DINARA, A OVO JE ISTINA! Zorica Marković progovorila o POMIRENJU sa Vesnom Zmijanac!

Dugo se govorilo o svađi Vesne Zmijanac i Zorice Marković, a na iznenađenje mnogih, Zmijančeva je pevala u kafani svoje koleginice, sa kojom je sada u sjajnim odnosima.

Tim povodom oglasila se sada i Zorica koja je otkrila kako je došlo do ponovne saradnje sa Vesnom posle više od pola decenije. Kako se spekulisalo da je razlog njihove svađe bio novac, Markovićka je ispričala istinu.

– Vesna i ja se znamo punih 35 godina, to prijateljstvo je neraskidivo i ostaće tako dok smo žive. Radile smo zajedno, to zna ceo svet i, ljudi koji su prodefilovali, a bilo ih je milion za pet godina, u „Lepezi”, gde smo sarađivale više od godinu i po. Imala je svoj svaki četvrtak. Nakon duže pauze stvorila se prilika i, što se tiče objekta i mojih partnera, da Vesna može da nastupa. Dogovorile smo se da ona svake subote nastupa u „Pravoj priči”. To bi se desilo svakako i da joj nije otkazan koncert na Tašmajdanu – priča Markovićeva pa detaljno objašnjava aferu „3.000 dinara”, zbog koje su navodno bile u svađi.

– Mi smo najbolje prijateljice, bile i ostale. Ona i ja nikada nismo imale nikakav nesporazum, zbijale smo šale akonto te priče. Kao što znate, kurs se menjao, danas je 117, sutra 118, evro raste, pada, neka razlika, sića je bila manje uplaćena. Neke 2.000, 3.000 manje je uplaćeno, ali nas dve smo se tome smejale i zbog toga nikada nije bio doveden naš odnos u pitanje. Saradnja će trajati dokle god ona bude želela. Spoj nas dve je neprikosnoven. Ona ne nastupa ovde, ide tamo gde sam ja – završava Zorica.

