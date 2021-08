LAGALA BIH KAD BIH REKLA DA SAM GA PREBOLELA! Milica Kemez priznala da PATI za Borom Santanom, ali se ne miri sa bivšim!

Bivša zadrugarka Milica Kemez osvrnula se na turbulentene momente iz Bele kuće, ali i da je po izlasku našla novog najboljeg prijatelja.

- Što se tiče izlaska i da li je sve došlo na svoje, meni tek sad ništa nije jasno. Nama svim zadrugarima treba taj period opravka nakon rijalitija kako bi se povezali sa spoljnim svetom – priča Milica.

foto: Printscreen

Protekle dve sezone Miličino učešće obeležila je njena veza sa Borom Santanom, te kako je ova veza prošla kroz mnogo uspona i padova, Kemezova je otkrila da li je njihova ljubav pronašla svoj pravi put.

- Sve što se dešavalo u "Zadruzi", to možete zamisliti i u spoljnjem svetu. Jednostavno, naš odnos je bio turbulentan, lagala bih kad bih rekla da sam ga prebolela i da me zanima, a opet ne mogu da kažem da smo okej i da je sve dobro. Nije, baš danas smo imali jaču raspravu pred "Narod pita" – otkriva bivša zadrugarka, pa dodaje:

foto: screenshot Pink tv

- Ja sam se za tu vezu borila, to je nešto što sam ja definitivno želela, išla sam protiv celog sveta da dokažem da on nije takav i da to sve može da uspe, ali kako kažu, nekad ljubav nije dovoljna – zaključuje Milica u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

