PEVAČICA U 5. DECENIJI DOBILA PRVO DETE, A SAD OTKRILA DA LI PLANIRA DRUGO: Imam 100 godina, moj sin će ostati jedinac

Pevačica Maja Šuput u 41. godini dobila je sina kome su ona i njen suprug Nenad dali ime Blum.

Ona je sada progovorila o majčinstvu i mogućnosti da li će se ostvariti u ulozi majke i drugi put.

"Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvek osećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad niko nije falio pa mislim da će i mom detetu biti u redu. Ali sad sam prvi put u životu razmišljala kako bi bilo lepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voleti", rekla je ona i dodala_

"Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dete, kako možeš voleti vlastito dete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet, ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Blumu pa ćemo svi eksplodirati od ljubavi".

Maja je progovorila i o imenu deteta o kojem se dosta pričala.

"Zamisli da se moje dete zove Darko, ne ide to. Pogledaj Bluma, on izgleda kao Blum. Ja kada sam to objavljivala, rekla sam Nenadu da će sledeća tri dana gledati eksplozije, reći će da nismo normalni, da smo ludaci i tako je bilo. I nakon tri dana više ništa, svi samo ispituju i zovu je li Blum dobro", otkrila je pevačica za IN Magazin.

