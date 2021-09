NIKAD U ŽIVOTU NEĆU VOLETI NEKOG KAO MATEJU Tara pokušala da stupi u kontakt sa njim, a onda SAZNALA da ju je njegova majka TUŽILA

Tara Simov je nedavno rekla da je Mateja Matijević njena najveća ljubav, Simova se osvrnula na svog bivšeg dečka i otkrila kakvo mišljenje o njemu.

foto: Printscreen/Red Tv

- Što se tiče Mateje, on je neko koga sam ja najviše volela, nikad u životu neću voleti nekog kao Mateju, to je neka posebna vrsta ljubavi. Sve što sam preskočila u detinjstvu, te neke tinejdž godine, ta neka zaljubljivanja, simpatije... Sve to što je trebalo sa 15-16 godina proživi, ja sam sve to proživela s njim u "Zadruzi". On baš zauzima veliki deo mog srca, i rekla sam da ću uvek biti tu za njega – priča bivša zadrugarka, pa dodaje:

- Ne mogu da kažem da ga i dalje volim u emotivnom smislu, da bih s njim uplovila vezu, to nešto što smo mi imali ostalo je u "Zadruzi 3". Mateja bi mnogo gore stvari pričao o meni, ima mnogo gore mišljenje o meni nego što ga javno iznosi. U neku ruku mogu da to da razumem. Međutim, neki komentari su bili sasvim besportebni s njegove strane – rekla je Tara.

foto: Printscreen

Tara se dotakla i njegovog muvanja sa atraktivnom zadrugarkom, Anđelom Đuričić.

- Što se tiče te devojke, Anđele... Ja sam čak dva dana nakon početka "Zadruge" imala prepiske da sam znala da je Anđela ta. Ona je apsolutno njegov tip, lepa, zgodna, šta fali – otkriva Simova.

Simova je otkrila i da li je u kontaktu sa Matejom i da li je došlo do njihovog susreta.

- Čuli smo se preko nekih zajedničkih kontakata, pokušavala sam da dođem do njega, jer sam čula da me je njegova majka tužila za neke javne pretnje, ali meni nikad nije stigao poziv niti bilo šta tog tipa. Oko toga sam se raspitivala, ali za druge stvari, ne. Nismo se uopšte susretali – zaključuje Tara u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red Tv

