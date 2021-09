PREMINULA MARINA TUCAKOVIĆ: Najveći srpski tekstopisac izgubila bitku sa opakom bolešću

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godinu. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana.

Sa devetnaest godina počela je da se bavi pisanjem tekstova za pesme, uglavnom pop, a kasnije i turbo-folk žanra - tako osmišljavajući tekstove pesama koje su danas balkanski i svetski hitovi.

Marina je rođena 4.11.1953. godine u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Njen život su obeležili brojni srećni, ali i bolni trenuci, a sve njih je proživljavala uz podršku i ljubav supruga Aleksandra Fute Radulovića. Marina i Aleksandar imaju sina Milana, a njihov drugi sin Miloš je iznenada preminuo 2008. godine. Njegovo beživotno telo je u porodičnom domu Radulovićevih pronašla njegova tadašnja devojka Saša. Marina se od toga nikada nije potpuno oporavila, a jednom prilikom je priznala kako je razmišljala o samoubistvu, ali ipak se okrenula poslu i utehu pronašla u onome što najbolje radi, pisanju pesama. Marina je govorila da bi volela biti anonimna osoba i nije volela da se mnogo pojavljuje na televiziji, a kad se pojavila na početku karijere bila je pod stresom kad bi trebalo da ide u neku emisiji. Svoje slobodno vreme provodila je sa porodicom tako što bi zajedno ručali, a uveče bi se okupljali i razgovaraju. Ponekad su znali da odu i na neko putovanje.

Karijera Marina je karijeru započela sarađujući s grupom Zana, za koju je napisala hit "Dodirni mi kolena", koja je objavljena 1982. godine i odmah postala hit. Inače sarađuje sa muzičarima srpskog govornog područja. Autorka je tekstova pesama Cece, Dragane Mirković, Jelene Karleuše, Lepe Brene, Zdravka Čolića, grupe Zana, Tošeta Proeskog, Džeja, Željka Samardžića, Aca Lukasa, Saše Matića...

Inspiraciju ponekad pronalazi iz priča „običnih" ljudi koje poznaje celi život. Ističe da postoji jedna zanimljiva stvar, a to je njena sposobnost da predoseti stvari. Kaže kako je znala napisati pesmu u kojoj je opisana situacija koja se nakon mesec ili dva dogodila nekome. Pored toga što je bila saradnik i ostvarivala odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj.

Neke od najpoznatijih saradnji Tucakovićeve bile su sa Oliverom Mandićem, Svetlanom Cecom Ražnatović, Draganom Mirković i Jelenom Karleušom. Sa Oliverom Mandićem, kontroverznim umetnikom i izvođačem, Marina je imala veliku saradnju bez obzira na to što je i on pisao odlične tekstove: "Osloni se na mene", "Nije za nju", "Smejem se, a plakao bih", "Samo nebo zna", "Biću tvoj"...

Poznata je saradnja Marine i Cece, koja je za nju uradila 12 albuma: "Kukavica", "Ja još spavam u tvojoj majici", "Fatalna ljubav", "Emotivna luda", "Maskarada", "Ceca 2000", "Decenija", "Gora od ljubavi", "Idealno loša", "Ljubav živi", "Poziv", "Autogram".

Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković, Marina je takođe uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su: "Pitaju me u mom kraju", "O, da li znaš", "Matematika", "Dodaj gas", "Žensko srce" itd. Za Jelenu Karleušu Marina je pisala veliki broj pesama, pa čak i albuma. Jedan od tih albuma je Jelenin deveti album pod nazivom "JK Revolušn", na kom se nalaze pesme: "Tihi ubica", "Ko ti to baje", "Testament", "Casino"... Pored toga što je bila tekstopisac, Marina je često učestvovala na različitim muzičkim festivalima i TV emisijama kao gost ili žiri. Bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija" zajedno s Vladom Graićem 2003. godine. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme: „Ti kvariigro", „Ovo je Balkan" i „Predsedniče halo?", koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

Marina je 2008. godine bila deo žirija u rijalitiju „Operacija trijumf", u kojem su nastupali takmičari iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Nakon smrti sina Miloša se povukla iz medija, ali se vraća 2014. godine kao članica žirija u muzičkom programu "Pinkove zvezde".

