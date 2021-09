PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković u poslednjem intervjuu za KURIR otkrila kako je podnosila HEMOTERAPIJE

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godinu. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Tekstopisac Marina Tucaković do poslednjeg dana bila je aktivna tako se pojavila se na promociji albuma Suzane Jovanović. To je bilo njeno prvo pojavljivanje na nekom događaju nakon duge pauze, ali i poslednje.

Marina je otkrila da ne podnosi svaku hemoterapiju isto.

- Kako koju. Da je lako, nije lako, ali nije ni strašno. Sada će već deseta.

- Napišem. Radila sam za Suzanu, za Sašu Matića. Ceca i ja smo se čule juče, kažem joj "Čula sam da si odustala od karijere", ona kaže "Ma ko ti to kaže".Smeje se. Poslala mi je sinoć pesme, ali ja nisam preslušala - čak se i tada našalila Marina.

Govorila je i o lečenju:

- Ne znam šta mi je pomoglo, nezahvalno je pričati o tome, hemoterapija je. Nikad se ne zna šta pomogne. Ja verujem u hemoterapiju, ali i u alternativu. Preko prijatelja iz Bosne sam nabavljala, neke trave, otkud znam, to sam pila. Čim sam, hvala Bogu, živa, verovatno je i u snazi nešto, i u glavi. Klonem i ja ponekad, ko kaže da nije tako, laže. Ja se ničeg ni ne bojim, nije to strah, to je neka vrsta depresije - što sad ne mogu da pišem koliko bih mogla, što kad idem moram kolicima, što imam ovaj i onaj problem, inače ne bojim se - pričala je Marina Tucaković.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

05:51 PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)