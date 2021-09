PRIJA NE DA FILIPU DA SE DRUŽI SA ŠERIFOVIĆEVOM?! Bili su bliski, pa Marija nije došla na svadbu, a ovo je Aleksandra ZAMERILA

Filip Živojinović i Aleksandra Prijović uplovili su u ljubavnu vezu 2016. godine, a potom i u brak dve godine kasnije.

Međutim, ono što do sada nije bilo poznato, da je dugogodišnje prijateljstvo između Filipa i Marije Šerifović rasturila navodno Prija. Brenina snajka je saznala da Marija navodno ne podržava njenu i Filipovu ljubav zbog čega je suprugu zabranila blizak kontakt sa njom.

foto: Printscreen/Instagram

- Filip i Marija su se družili godinama, bili su kućni prijatelji, i imali su veoma prisan odnos - počeo je razgovor izvor dobro upućen u Filipov momački život.

- Išli su jedno kod drugog na rođendane, izlazili su zajedno, imali su isto društvo. Često su se okupljali po kućama, pravili sedeljke, putovali i, što je najbitnije, mogli su da pričaju o svemu - dočarao je sagovornik kako je izgledao odnos nekadašnjih prijatelja.

foto: Printscreen/Youtube

- Sve je super funkcionisalo dok se Filip i Aleksandra nisu smuvali. Kada je čula da je s njom ušao u vezu, Marija je rekla da nije za tu vezu - otkrio je izvor blizak družini, i nastavio:

- S obzirom na to koliko su bliski drugovi bili, to nije ništa čudno, rekla mu je svoje mišljenje. Problem je nastao kada je to Aleksandra čula. Ona je tada Filipu napravila frku, naljutila se i posvađala s njim. Tada mu je zabranila druženje s Marijom. Rekla je da on ne može da bude blizak sa osobama koje ne podržavaju njihovu ljubav, da je to izdaja, i zahtevala da se distancira od nje - objasnio je sagovornik kako je došlo do kraha takvog prijateljstva.

- Naravno, on je u tom trenutku bio toliko zaljubljen u nju da je prihvatio ultimatum. Plašio se da će ga Aleksandra ostaviti, i skroz se distancirao kako od Marije, tako i od mnogih drugih prijatelja koji su bili istog mišljenja - ispričao je izvor, i dodao:

- Upravo zbog toga Marija nije ni došla na njihovu svadbu. Oni sada nemaju nikakav odnos, kada se vide jave se jedno drugom iz kulture i to je sve. Filip uglavnom vreme provodi sa ženom i novim društvom. Retko s kim iz momačkih dana je ostao blizak - rekao je na kraju izvor navodno blizak Živojinoviću.

foto: Vladimir Šporčić

