IZDAHNUO JE KAD SAM STIGLA U BOLNICU, ZATEKLA SAM GA KAO DA JE ZASPAO Tomina udovica ispričala detalje noći kada je pevač preminuo

Na današnji dan, 30. septembra navršava se tri decenije od smrti legendarnog Tome Zdravkovića.

Njegovi najbliži okupili su se na Centralon groblju kako bi mu odali počast, a njegova udovica Gordana Zdravković doputovala je iz Amerike kako bi obeležila godišnjicu smrti supruga.

foto: Kurir/Ljilja Stanišić, Printscreen/Youtube

Ona je za Kurir otvorila dušu o životu sa Tomom, o njegovim ljubavima, kao i o njihovoj ljubavi i noći u kojoj je zauvek ostala bez voljenog supruga.

Kako je izgledao taj dan kada je Toma preminuo?

- Ne bih želela da se setim tog dana. Bilo je strašno. Kad sam stigla tom momenta u bolnicu, on je izdahnuo, tako da sam ga zatekla kao da je zaspao. Nije trebalo to da se desi kad se desilo, trebalo je da ide na dijalizu. Išla sam kući da spremim nešto za jelo što je tražio da jede i negde oko četiri ujutru me je pozvala sestra i rekla da mu nije dobro i da dođem odmah. Došla sam, dok sam stigla, spustili su ga na reanimaciju i svi su doktori stajali oko njega. Doktor je rekao kao da je čekao da dođem, ali me nije sačekao. Nakon toga haos.

Kako je živeti bez Tome svih ovih godina?

- Teško je živeti bez Tome, ali se on sad na neki način vratio, oživeo. S jedne strane je to i tuga i radost.

foto: Ljilja Stanišić

Kako je izgledao život sa Tomom?

- Bilo je jako interesantno. Toma i ja smo imali specifičan odnos. Uvek je govorio: "Sve mogu i bez svega, ali bez tebe ne mogu". Imao je u meni potporu, slobodu, sigurnost. Imao je mirnu luku.

Na neki način ste ga pustili da živi slobodno, a znamo da je bio veliki zavodnik.

- Znala sam sve to. Niko me nije terao da se udam za takvog čoveka. Da menjate nekog u 38. godini, to je nemoguće. Za mene je to bio izazov. Znala sam da je drugačije. Htela sam da vidim šta je to u njemu. Naša veza je išla spontano. Nije to bila neka fatalna ljubav, ali je veza postala toliko čvrsta, da je bila neraskidiva.

foto: Kurir/Ljilja Stanišić

Da li ste upoznali neku njegovu ženu?

- Upoznala sam Milicu, čula sam se jednom sa Nadom telefonom, sa Olgicom sam se isto čula. Nisu one meni smetale, sve su divne žene. Provele su neko vreme sa njim, zašto ne bi pričale. On je imao ljubav sa njima.

Kako je Toma reagovao kada ste saznali da ste trudni?

- Za njega je to bio šok. Kaže: "Jao, gde ću sad u 40. godini da imam dete". Rekla sam da će ga to podmlatiti. Jedan trenutak koji mogu da izdvojim je dan kada je bio izuzetan srećan, dan kada se Saša rodio. To je bilo neverovatno. Uleteo je u bolnicu, uzeo dete, trčao kroz bolnicu sa detetom u rukama. Jurili su ga tamo jer je malo popio. Baš je bilo interesantno. Taj trenutak je za njega bio najsrećniji.

foto: Ljilja Stanišić

Da li stvarno toliko pio, da li je bio nezgodan kad popije?

- Prema meni nije. Nije ni prema ljudima. On je samo bio kritičan ako mu diraju muziku, ovako ne. Svi znaju da je voleo da popije. Šta drugo raditi u kafani? Da pijete, da se zaljubljujete, da pevate... Čitav njegov život je sliven u kafani. Njemu je kafana bila prva kuća, a naša druga. On ne bi bio on da sam pokušavala da ga promeni.

Da li je postojao neko ko je mogao njega da zameni u vašem životu?

- Ne. Nikad mi nije padalo ni na pamet.

Šta kaže sin?

- On to sve jako teško podnosi.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Bonus video:

02:29 Hasan Dudic o Tomi