MIKIJU ĐURIČIĆU PRETI DISKVALIFIKACIJA: Opalio ŠAMARČINU Ademiru, Car ga štocem u bradu, Miljana VIKALA samo jedno (VIDEO)

U kazinu je došlo do neočekivanog haosa, kada je Miki Đuričić pobesneo zbog zadrugara koji su kupili pivo, ne razmišljajući o svojim cimerima, pa je krenuo da psuje, vređa i napada Ademira Peleša, koji se tu našao pored njega.

"Živimo zajedno, daj da podelimo! Koliko si piva kupio? Pet? Št asi ti bokser, svi koji ste kupili više od pet piva, j*bem vam mamu! Klošari", vikao je Miki dok je udara glavom od štok vrata pa nasrnuo na Ademira.

foto: Pritnscreen

Obezbeđenje je doletelo munjevitom brzinom, a Miljana Kulić ga je podsećala na ćerku.

- Dunja, Miki, smiri se, Dunja! - vikala je ona kroz suze.

- Šta ti je, šta tebe briga za pivo?! - govorio je Mića.

U jednom momentu, dok su zadrugari pokušavali da ih razdvoje, Car je udario Peletu šamar, zbog čega su njihovi cimeri ostali zgroženi.

Podsetimo, Miki Đuričić pred sam ulazak u Zadrugu 5 se venčao, i dao je obećanje da će ovaj put ostati do kraja zbog supruge i ćerkice Dunje, budući da je u većini rijalitija se tukao zbog čega bi bio diskvalifikovan. Tako je poslednji put u Zadruzi jer je pretukao Suzanu Perić i Nadeždu Biljić dobio nanogicu zbog nasilja i bio osuđen na godinu dana kućnog zatvora.

- To će mi najteže biti. Ona je mala, ne zna još da mene nema. Supruga i ja smo pričali. Ako je već poslednja "Zadruga", da odem i ostanem do kraja jednom. Mi živimo jedan normalan, skroman život. Ne žalimo se. Supruga je zaposlena, ja radim ko kuće. Ali ovo bi nam rešilo neke stvari, planiramo da se bavimo seoskim turizmom. Mnogo je razloga da ostanem. Nadam se da ću ih videti za Novu godinu, preko poziva, mada bi mi to možda bilo još gore - rekao je Miki pred sam ulazak.

- Svi koji me poznaju kažu da sam postao dosta blaži čovek kad sam postao otac. To se nekako desi. Meni su tako pre 15 godina rekli da samo dete može da me promeni i tako je bilo. Kad sam prvi put uzeo dete u ruke, sve se promenilo.

foto: Kurir/Ana Denda

kurir.rs

Bonus video:

05:04 MIKI ĐURIČIĆ DAO ČVRSTU REČ: Biću veran mojoj Angelini! Pčelar imao poruku i za Suzanu...