SPECIJALNO IZNENAĐENJE ZA MIKIJA ĐURIČIĆA STIGLO U BELU KUĆU: Pčelar iz Kupinova se ovome nije nadao, video i svoju ćerku DUNJU!

Obezbeđenje je iznenadilo Mikija Đuričića i donelo mu poklone koje su mu stigli. Među njima su se našle i slike njegove ćerke Dunje.

- Duša slatka - rekao je Dejan Dragojević.

- Ljubi je tata - rekao je Miki, pa dodao:

foto: Printscreen/Zadruga

- Mikijevci, hvala vam, hvala i Angelini - poručio je Đuričić.

- Svaka čast Mikijevcima . Ista je ti - pričali su zadrugari.

Miki Đuričić je nedavno izgovorio sudbonosno da i progovorio o supruzi Angelini.

Miki je spomenuo i kako mu je u braku sa Angelinom.

"Mi se za 10 meseci nismo povisili ton jedno na drugo. Ona ima razumevanja, ona radi, vredna je. Ne bi me pustila da je mislila da ću je prevariti tamo, ona meni veruje. Ako uradim nešto, ljudi treba da me kamenuju", rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

