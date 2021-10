BOSANAC OTKRIO NEPOZNAT DETALJ IZ UGOVORA U ZG! Opleo po kandidatima, a tek šta je rekao o ŽIRIJU! UVREDIO SVE MENTORE

Dragan Stojković Bosanac otkrio je gde, po njegovom mišljenju, mlađi pevači greše i zašto novije generacije ne žele da pevaju narodne pesme. Takođe, izneo je i nepoznat detalj iz svog ugovora u "Zvezdama Granda".

– Kao i u svemu, to pokazuje da se kod naroda vidi da su dvostruke ličnosti. Evo, takmičari dođu u "Zvezde Granda" i pevaju pop muziku, a onda odu na svadbu ili kod kuće i pevaju i slušaju narodnjake, i od tih narodnjaka i žive. Zašto Bosanci često prolaze dalje? Pa, zato što oni dođu u takmičenje i pevaju sevdalnike uz koje su odrasli. I onda samo malo nadograde i to je to. Pa, ljudi kada prođu 30 godina, oni se vraćaju narodnjacima. Zato što se vraćaju onoj muzici uz koju su zapravo odrasli. To je isto kao što svi želimo kolače kakve su nam bake pravile. I nikada neće novi kolači biti dobri kao oni što su nam bake pravile, jer nas to podseća i na mladost - rekao je Bosanac za Espreso.

On smatra da kod mlađih generacija, koje pokušavaju da pokupe svetske trendove, zapravo nedostaje obrazovanje, ali i ti novi pevači zapravo imaju i pogrešne uzore.

Često dobija kritike od kolega iz žirija "Zvezda Granda" jer mali broj takmičara uzima da im budete mentor, a sada je otkrio zašto je to tako.

– Prvo, mi zapravo nismo nikakvi mentori. Mentori postoje na fakultetima. Niti smo mi profesori, niti su oni studenti. Drugo, nama u ugovoru nigde nije stajalo da mi treba da budemo mentori takmičarima. To je naknadno uvedeno zbog šoua. Znači da ja u svoje slobodno vreme treba da radim sa takmičarima i onda njih neko drugi preuzme. Ja na kraju uvek uzmem nekoliko takmičara čisto da ne ispadne da sam bezobrazan i bahat, ali taj posao mi nemamo po ugovoru. I mi, članovi žirija, trebalo bi između sebe da se takmičimo kao mentori. Ja samo nemam sa kim da se takmičim.

