NEDA UKRADEN OBJABLJUJE KNJIGU! Pevačica najvala da će RAZOTRKRITI mnoge TAJNE sa muzičke javne scene!

Neda Ukraden do kraja godine planira da izda svoju autobiografsku knjigu u kojoj će biti svi detalji iz njenog privatnog života, ali i najveće tajne sa estrade. Pevačica je ispričala da je bez zadrške pisala o svemu i da se prisetila najbolnijih događaja iz svog života.

- Završavam knjigu, očekujem da će izaći do Nove Godine. Moj život i karijera su poprilično dugi i bogati raznoraznim događajima. Imaće dosta strana, ali biće i kojekavih detalja iz privatnog života i dugogodišnje muzičke karijere. Naravno da sam spomenula i moje pevanje Titu i druženje sa njim, to je nešto što je za nas u to vreme bio neverovatan događaj, o kome nismo ni sanjali da će se desiti. Istorija. Knjiga će biti priča mog života, najverovatnije da će se prvi deo zvati "Zora je svanula" po mojoj pesmi - započela ne Neda, pa nastavila:

- Drugi deo knjige svavako će biti dramatičnija varijanta mog života. Počeće mojim odlakom iz Sarajeva, biće deo o ratu, napisano je dosta detalja i o izbeglištvu. Veoma dugo sam odbijala da se sećam svega iz rata, meni je to još uvek sveže. Bilo mi je teško dok sam pisala knjigu prisećala se svih tih detalja, prošlo je skoro 30 godina od tada i mislim da sam konačno uspela da napravim neku istorijsku distancu. Biće to prava drama - rekla je Ukradenova za Kurir.

