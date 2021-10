MARINI DUGUJU DUPLO VIŠE NEGO ŠTO SE PRIČA! Mnogi poznati pevači bezobrazno odbili da joj plate hitove NOVINAR RASKRINKAO ESTRADU

Gostovanje tekstopisca Divne Milovanović u Pulsu Srbije otvorilo je Pandorinu kutiju!

Divna je govorila o slučaju Marine Tucaković kojoj su muzičari navodno ostali dužni čak 90.000 evra. Postavlja se pitanje - ko su dužnici na estradi i da li je ta pozamašna cifra duga zapravo još veća? Odgovor na to pitanje dao nam je na Kurir televiziji novinar i estradni kritičar Milivoje Mili Čolić.

- Moram da budem apsolutno iskren i otvoren. Meni tih 90.000 evra s obzirom na bogatu karijeru i hitove Marine Tucaković i s obzirom na krizu na estradi deluje malo. Mislim da joj duguju više! Ako postoji ta famozna sveska i spisak dužnika, mislim da je na tom spisku bar još 90.000. Pevač sa dugom karijerom i koji ima dugu saradnju, možda veruje i misli da ima neki kredit, pa da može Marinu da koristi kao banku ili nekog drugog tekstopisca. Ova tema je otvorila Pandorinu kutiju - rekao je Čolić u jutarnjem programu Televizije Kurir.

foto: Kurir televizija

Marinin sin Laća Radulović, podsetimo, rekao je da će sačekati da prođe 40 dana od majčine smrti pa da objavi ko joj je ostao dužan.

- To je ovako jedan Nušićevski momenat da čekamo 40 dana da se nešto desi. Videćemo šta će da objavi. Ne znam čemu to. Ja sam siguran da je Marina ostavila i svesku sa stihovima. Sada će da počnu da se utrkuju za tu svesku. Laća bi trebalo, ako nasledi tu svesku, da negde u budućnosti navede da je to Marinino delo. Pročitao sam dva najbolja tvita koja se tiču Marinine smrti. Prvi je moj, a drugi je tvit Ivana Kleuta koji je rekao da je srpska muzika ostala bez teksta na dan kad je Marina umrla. Ja sam na to dodao da će biti hitova, ali ne i karijera - zaključio je Čolić.

foto: Kurir televizija

Čolić smatra da godinama nije bilo dobrog hita.

- Godinama nemamo dobru zvezdu. Poslednja ženska zvezda ovih prostora je Jelena Karleuša, a muška Željko Joksimović. Ovo danas, to su nabildovani hitovi koji traju dva vikenda. Pravi hit nema cenu! Kad se desi neki hit, onda njega ne peva samo jedan pevač, već i sve njegove kolege. Prema nekim legendama, Marina je dolazila u situaciju da pevači nisu hteli da joj plate jer im pesma nije prošla i smatrali su da je ona kriva - tvrdi Čolić.

