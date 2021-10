DOĐI PO OVOG, ZAKRPILI SMO GA! Tomin najbolji drug sa estrade otkrio TAJNE: Našao sam ga sa zamotanom glavom, samo je nos ŠTRČAO!

Film o Tomi Zdravkoviću ponovo je oživeo lik legendarnog šansonjera i doneo nam pregršt priča o boemu koje do sada nismo imali prilike da čujemo.

Tomin dugogodišnji prijatelj i kolega Zoran Kalezić, otkrio je sada "Tomine tajne" o kojima nikada ranije nije pričao.

Jedna se tiče činjenice da je Toma vozio bez vozačke dozvole.

- Vozio je automobil, ali nikada nije položio. Smatrao je da mu ne treba ako zna da vozi. Tad je bilo završeno da mi položimo, ja prvi vozio, došao red na njega, a on kaže 'poligoni, krompiri'. Umesto da ode na poligon, ona je video jednu kafanu, ušao u jednosmernu s komšijom i rekao mu da idu da popiju - ispričao je.

Kalazić je ispričao i da ga je jednom prilikom Toma pozvao u tri ujutru da odu do kazina u Pančevo, a kada ga je odbio krenuo je sam.

- Posle sat vremena zove me rođak, isto Kalezić, načelnik na Hirurškoj klinici i kaže: 'Dođi po ovog tvog, zakrpili smo ga'. Ja dođem, njemu noga u gipsu, glava zamotana, samo mu je nos štrčao. On me tada napao: 'VIdiš šta si mi uradio, je l' vidiš?'. Kažem mu da nisam ja kriv što je prošao kroz crveno kod Londona i trolejbus ga udario. Srećom, imao je jak auto, pa je preživeo - zaključio je Kalezić.

