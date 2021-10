3 PUTA SE RAZVODIO I DOBRO ZNA ŠTA PRIČA! Sale Glumac ZGROŽEN Dejanovim ponašanjem: Ma i njega i nju bih OTERAO

Aleksandar Todorović Saša, koji se tri puta razvodio, šokiran ponašanjem Dejana i Dalile Dragojević. On je komenraisao njih dvoje sa Banetom Čolakom.

- Meni da dođe neko da komentariše ženu, i ona da komunicira i dalje sa njim. Pa i njega i nju bih oterao.. - rekao je Glumac.

- Ma da Sale, ali najlakše je napasti, svi mi imamo krize. Dejan pokušava sve to da sredi i da se trude da srede to - rekao je Bane.

- Meni nije jasno šta imaju Janjuš i Car da se ribe lepe za njih - dodao je Sale. - Ma da, ali ukusi su različiti, nekome se sviđa, nekome ne - objasnio je Čolak.

Podsetimpo, Čolak je već komentarisao brak Dalile i Dejana.

- Dalilu poznajem dugo, nju sam upoznao kao devojku slobodnijeg duha. Znam da je Dalili teško kad se opusti i vidi Dejana koji sedi sam, nju počne da grize savest. Sve što ovo ja sad pričam, to je ono što mi je Dalila sama rekla. Mislim da Dalila neke stvari gura pod tepih, a Dejan pokušava da sve to vrati, preuzima sad krivicu za neke stvari za koje nije kriv. Dalila i Car imaju neku priču tamo, Filip indirektno govori kako je Dalila u izolaciji iskrena, a da ovde ne želi to da kaže - rekao je Čolak.

