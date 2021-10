DALILA NAPUSTILA BELU KUĆU! Nije mogla da podnese PRITISAK nakon žestoke svađe sa Carem! (VIDEO)

O braku Dalile i Dejana Dragojevića polemišu gotovo svi, a zadrugari su jedva čekali da čuju Dejanov komentar o celokupnoj situaciji, ali i flertu njegove supruge i Filipa Cara:

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalilu poznajem dugo, nju sam upoznao kao devojku slobodnijeg duha. Znam da je Dalili teško kad se opusti i vidi Dejana koji sedi sam, nju počne da grize savest. Sve što ovo ja sad pričam, to je ono što mi je Dalila sama rekla. Mislim da Dalila neke stvari gura pod tepih, a Dejan pokušava da sve to vrati, preuzima sad krivicu za neke stvari za koje nije kriv. Dalila i Car imaju neku priču tamo, Filip indirektno govori kako je Dalila u izolaciji iskrena, a da ovde ne želi to da kaže - rekao je Čolak.

- Oni nisu imali problema u braku, oni i sad imaju problem sa svojim emocijama i to je to - vikao je Filip.

- O problemima u braku možeš da pričaš tek kad budeš ti imao. Ja se sad neću nadglašvati sa tobom, da ispadne kako sam ljubomoran - govorio je Dejan.

- Pritisak mi je sve, on koga volim i Filip, koji očekuje da mu kažem ne znam ni ja šta, uguše mene - dobacila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao da mi se žena sviđa, svaki dan mi sve više prija. Mene zanima gde su ti problemi u braku od prvog dana. Ja se sve više vežem za nju, desiće mi se da neću moći da se sklonim od nje, to mi se desilo prošle godine sa Minom Vrbaški, ne želim to sebi da dozvolim opet - priznao je Filip.

- Rešavala sam probleme ispod jorgana, šta ti nije jasno? Prvi problem je bio kad si izjavio ono, pa mi je Dejan zamerio što mu nisam prenela. To je bilo neko prvo ljubomorisanje, da tako kažem. Ja ne želim da se neko bije ovde, svoje probleme rešavam na svoj način - odgovorila je Dalila.

Dok je Car izlagao, Dalila i Dejan su se sve vreme prepucavali za crnim stolom.

- Ja ne mogu, sad mi je rekao kako mi je divan drug - vikala je Dalila i napustila Belu kuću.

Kurir.rs/M.M.

