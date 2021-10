SEVERINA BACALA CRNU MAGIJU MILANU? Novinarka otkrila šok detalje, ispred kuće biznismena pronađena naprava SA BIZARNOM NAMENOM!

O pevačici Severini Vučković ovih dana ne prestaje da se priča i piše, a o tome svedoči i najnoviji tekst u današnjem listu Kurir u kojem je nove pikanterije iz Severininog života otkrila novinarka Ljiljana Stanišić.

- Nije stvar da li neko nešto misli, već u tome da mi imamo saznanja i da se to dešava. Sam Milan Popović je ispričao da mu je Severina postavila neku napravu da mu iscuri novac, da mu krene po zlu. Koliko Milana poznajem, on nije sujeveran, ali našao je ispred njegovog doma u Hrvatskoj napravicu koju je Igor Kojić postavio. Ta naprava je curila tu, a Milan koji se informisao nakon toga što je video objasnili su mu da mu je to postavljeno kako bi mu iscureo novac. A jedna vračara mu je čak rekla, da mu je to postavljeno da bi on otišao sa ovog sveta - ispričala je Ljiljana u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i dodala da smatra da Severina ne zaslužuje uopšte da bude u medijima

foto: Kurir televizija

Kako Kurir saznaje, Severina odavno ima posla s mračnim silama, pa je čak i bivšu svekrvu Olju Kojić, majku njenog doskorašnjeg muža Igora Kojića Kojića, naslednika Dragana Kojića Kebe, optužila da joj je preko vračare Mice iz Velikog Sela kod Loznice smestila razvod.

Kako izvor Kurira kaže, Severina je s bivšom svekrvom obilazila razne žene koje se bave proricanjem sudbine, vradžbinama i ostalim čudnim stvarima.

- Kebina nekadašnja partnerka Ljiljana mi je potvrdila da Keba i njegova supruga imaju vračaru, mi bismo danima morali da pišemo i da se bavimo tom temom da bismo sve detalje mogli da sazamo. Keba je učestvovao u svemu tome, on podržava svoju decu u svemu i on je uvek tu za svoje naslednike. Jako je čudno što oni ne oglašavaju, treba da izađeš pred ljude i da kažeš šta imaš - rekla je Ljilja.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

