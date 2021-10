SEVE SA SVEKRVOM OLJOM IŠLA KOD VRAČARE: A onda je optužila da joj smešta razvod sa Igorom! LUDILO MOZGA!

Severina Kojić je i dalje tema broj jedan, kako u domaćim medijima, tako i u medijima u regionu, zbog rata koji vodi s bivšim partnerom Milanom Popovićem za starateljstvo nad sinom. Kralj bakra je u Jutarnjem programu kod Milomira Marića i Katarine Korše otkrio da mu je pevačica vračala, ali to, po svemu sudeći, nije usamljen slučaj.

Kako Kurir saznaje, Severina odavno ima posla s mračnim silama, pa je čak i bivšu svekrvu Olju Kojić, majku njenog doskorašnjeg muža Igora Kojića Kojića, naslednika Dragana Kojića Kebe, optužila da joj je preko vračare Mice iz Velikog Sela kod Loznice smestila razvod. - Severina je s bivšom svekrvom obilazila razne žene koje se bave proricanjem sudbine, vradžbinama i ostalim čudnim stvarima. Sve je bilo u redu dok porodica Kojić nije ušla u sukob s hrvatskom pevačicom. Tada je Seve svekrvu optužila da je i njoj bacala čini. Severina i Igor su imali učestale svađe, a za te sukobe je pevačica krivila njegovu majku. Haos je bio - kaže naš izvor i nastavlja:

- Keba je, kao i njegova bivša snajka, sujeveran i zato je sa suprugom često odlazio kod te vračare Mice. Ona je porodici Kojić pomagala da se zaštite od negativne energije, uroka, zlih očiju, zavidnih i zlobnih ljudi. Seve je očekivala da će se sve dešavati onako kako je zamislila, ali pošto to nije bilo tako, ona je Igora napadala i govorila da njegova majka čini sve kako bi ih razdvojila - završava naš izvor. Ubrzo je u porodici Kojić došlo do razdora, Severina je napustila Igora i od njega se razvela posle skoro godinu i po dana. Da je Seve sklona vradžbinama, ispričao je Popović i otkrio kakvo je on iskustvo imao s bivšom partnerkom.

- Ispred garaže kuće u kojem živim video sam nešto žuto, sivo, crno, to je zapravo bila sveća, ali ne obična parafinska, nego korpus sveća prelivena katranom. Poenta je bila da ona gori, katran da curi. Gledao sam baba Ružu, koja je rekla da je poenta bila da se završi moj život. A od drugih žena sam čuo da je poenta bila da mi iscuri novac, da ja izgubim sav novac, da propadnem. To je bila vradžbina. Pogledao sam posle kameru i video Kojića. On je, naravno, rekao tamo policiji da je on samo vratio nešto meni, što sam ja njima stavio, i tako. Severina ide okolo i priča da sam ja lud, da sam psihopata, dodajući pri tom crnu magiju, belu magiju. Imam jednu ženu koja se bavi numerologijom, upoznao sam je sa Severinom. Ona je sve vreme išla kod nje, svaki dan su bile zajedno. Nije korektno što sad priča da ja koristim magiju, nama život nisu uništili nikakvi magovi ni vradžbine - rekao je Milan.

