HASAN DUDIĆ LJUT ZBOG SCENE U TOMI! Nije lepo to što je Bjela uradio mom pokojnom bratu ŠTA MU ZNAČI TO GANCI?!

Film "Toma" Dragana Bjelogrlića izazvao je oprečne reakcije kod publike.

Najviše negoduju oni koji su najbolje poznavali pevača poput nekih predstavnika estrade ili Zdravkovićeve supruge Gordane. Jedan od njih je i pevač Hasan Dudić koji je nezadovoljan time što je njegov pokojni brat Šaban Šaulić u filmu stavljen u kontekst švercera cigareta i nazvan "ganci".

"Tomu sam poznavao od 1972. godine. Pevali smo u gradskom podrumu, sada su svi pokojni, a samo sam ja živ. Viđali smo se na turnejama, uvek je prema meni bio pažljiv, usmeravao me je kad pišem pesme. Poštujem ga i mrtvog do neba!", započeo je Hasan.

Pevač dodaje da nije pogledao film jer je pre dva dana izašao iz bolnice i negoduje što nisu zvali one koje su trebalo da kontaktiraju za informacije o detaljima iz Tominog života.

"Ruku na srce, svi hvale film, čuo sam da je odličan. Moja snaha je rekla da je zaplakala. Samo jedna scena joj je zasmetala i to sa cigarama koje Šaban treba da ponese Tomi i kad kažu da "stavi četiri boksa u torbu, on je Ciganin, ganci". To je nehumano. To su banalnosti", naveo je Hasan i dodao da je imao priliku da upozna i Dragana Bjelogrlića, te da ga poštuje i da mu je drag.

Naglašava da je Šaban Šaulić neprevaziđen, da se takav jednom rađa, i kao pevač i kao čovek.

"Nije lepo. On je mrtav. Mogao je u filmu da priča Nikola Idžan, mogla je Zorica Marković, mogao sam ja. Hteli su da potcene ime najvećeg. Ne znam što su to radili", zaključio je pevač.

