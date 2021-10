ALEKSANDRA SUBOTIĆ O DETALJIMA ODNOSA DALILE I CARA! Otkrila da li se Dragojevićka zaljubila, a evo da li je PECA ponosan na nju!

Aleksandra Subotić nedavno je izašla iz pete sezone rijalitija ''Zadruga'', a razlog njenog izlaska nikome nije jasan. Ona je sada govorila o svom učešću u ovoj sezoni, drugim zadrugarima, ali i o Dalili Dragojević i njenom odnosu sa FIlipom Carem.

Naime, Aleksandra je otkrila da je razlog njenog izlaska iz Bele kuće fizičke prirode, te da je zbog terapije koju ima, a za koju nije imala adekvatne uslove morala da izađe iz rijlitija, ali da povratak nije isključena opcija, naravno tek kada se oporavi.

Mnogo se spekulisalo da njen ulazak u ''Zadrugu'' ima negativan uticaj na njen brak, čak je i sama jednom prilikom rekla da njen suprug Predrag Raspopović nije oduševljen njenom odlukom, a ona je sada otkrila kakvi su njegovi utisci i da li je zadovoljan njenim učešćem.

- Rekao mi je da je ponosan na mene i prezadovoljan. Iskreno, naša veza je posle rijalitija procvetala, nikad nije bio prema meni. Toliko je ponosan, jer nije očekivao da ću biti suzdržana tamo i da ću se ponašati kao prava dama. On je malo stariji, pa je strepeo da ću se možda družiti sa nekim muškarcima, pa mu prija što to ipak nisam radila. Jednostavno, ja sam možda bila i previše stroga i nisam sebi dozvolila ni jednu situaciju koju bi on mogao da mi zameri. Možda sam se nekada plašila njegovih reakcija, ali i on i mama mi zameraju što se nisam više svađala. Za njih je to rijaliti i vole kada se raspravljam i svima odbrusim onako kako treba - rekla je Aleksandra, a onda je otkrila šta misli o ostalim zadrugarima:

- Čast izuzecima, ima par okej ljudi, a ostali su... Čini mi se da su ih sve pokupili iz nekog, ne znam.. Kazneno - popranog doma. Devojke, muškarci, strašno!

Kako je njena najbolja drugarica Maja Marinković bila u vezi sa tada još uvek oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem, Subotićeva je prokomentarisala i njegovo ponašanje u rijalitiju, odnos Janjuša i Maje, ali i nove potencijalne partnerke, Deniz Dejm.

- Kod njega je sve čista taktika i koristoljublje, sto posto. Ko bi mogao da ostavi devojku prvi dan kad izađe iz rijalitija ako je toliko voleo i kakva je to ljubav u kojoj ti svesno povređuješ nekoga za koga kažeš da ga voliš. To je samo korist za finansije i reklamu. Nije ni svestan koliko je sve to radio na pogrešan način. On je samo sprdnja za široke narodne mase - iskrena je bila Aleksandra ya "Scandal",a prenose mediji, a onda otkrila i šta misli o Majinom i Janjuševom odnosu:

- Što se Maje tiče, on je bio jako loš po nju jer ju je predstavio u potpuno negativnom svetlu, a ja znam koliko je ona pozitivna i dobra mlada devojka.

Aleksandra ni o njegovom odnosu i Deniz Dejm nema lepo mišljenje, pa tvrdi da on sve radi smišljeno.

– On je folirant koji se sprda sa emocijama mladih devojaka. Uopšte mi nije jasno šta pokušava da pokaže u ovom rijalitiju. Sve što pokazuje je negativno – kockar, propalitet, loš lik, antiporodičan… On je za mene dno-dna! Dosta sam mu zamerila i ponašanje prema meni, da me nije potkačio, ja se ne bih uopšte mešala i ne bih ga ni komentarisala. Na Deniz se okomio jer je video da su njihovi klipovi smešni, pa igra na tu kartu, ali tu neće biti ništa jer je čovek bankrot. Nema para, pa ne ispunjava njene standarde, doduše ne mislim ni da je ona nešto skupa, ali on ne ispunjava ni taj minimum.

Kako je glavna tema ''Zadruge 5'' ljubavni trougao Dalila Dragojević - Filip Car - Dejan Dragojević, Subotićeva je ukratko odgovorila misli li da je Dalila zaista zaljubljena u Cara.

- Ma gde se zaljubila, nikako! Samo joj prija njegovo laskanje, zato se oseća mnogo bolje, oseća se malo onako atraktivno, privlačno. A da se zaljubila, nije, nema šanse.

