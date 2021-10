NIKO MU NE BI DAO NI 1 €, PIO BI IZ GUMENIH CIPELA, A NE KAO ĐANI IZ SKUPOCENIH! Slađa žestoko odgovorila Đorđu Davidu!

Đorde David isprozivao je Radišu Trajkovića Đanija u emisiji "Zvezde Granda". zbog folkerovog nastupa na jednom slavlju gde je pevao, a potom i pio iz cipele jednog gosta.

- Ne, ne, cipelićeve nastupe nisam imao priliku nikad da gledam. Cipelićev opus ne poznajem - rekao je Đorđe.

Sada se tim povodom za Kurir oglasila Đanijeva supruga, Slađana Trajković koja je stala u odbranu muža, te je imala šta da poruči Davidu.

- Pošto sam ja gospođetina, Đorđu Davidu ću da kažem da nam se skine s grbače i da traži slavu preko mog muža, koji je za razliku od njega velika zvezda. Tom kvazi rokeru niko me bi dao jedan evro, a ne milion, a pio bi iz gumenih cipala, ne iz skupocenih kao Đani (em to nam je blizak prijatelj i pio je iz poštovanja, a ne za novac). Taj kvazi član žirija takmičenja za "Zvezde Granda", da nije tu došao kao zamena ne bi ga bilo ni na mapi, a ni to mu ne pomaže da zaradi koji dinar pa mu naravno smetaju pevači koji su traženi cele godine, kao sto je to slučaj sa Đanijem jer od potražnje jedino da počne da peva i kad spava. Uz dužno poštovanje pravim rok muzičarima koje ja i moja porodica volimo da slušamo, njegovu nijednu pesmu ne znam. Toliko", rekla je Slađa.

Kurir.rs/Lj.S.

