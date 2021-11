SVI DETALJI SKANDALA! Reditelj filma o TOMI o optužbama da je lik Šabana Šaulića OSKRNAVLJEN, a evo kako je odgovorio Lepoj Lukić

Ime Zorana Lisinca možda niste imali priliku da čujete više puta uz trenutno najgledaniji srpski film „Toma“ jer je, po rečima mnogih, kajmak pokupio Dragan Bjelogrlić, ali zato holivudska javnost i te kako ističe njegove uspehe i ne stavlja ga u drugi plan.

Naime, Zoran Lisinac sarađivao je sa velikim glumačkim imenima iz Holivuda, a o njemu kao predstavniku Srbije u Americi će se tek govoriti.

Film Toma je postigao neverovatan uspeh, da li si to očekivao?

- Iskreno, koliko god to sada možda zvučalo pretenciozno, ja sam očekivao da će biti hit. Nama je bilo važno da napravimo film o kojem će ljudi pozitivno pričati kada izađu iz bioskopa, a ne da se pitaju: „Šta sam ja ovo gledao?“.

Zbog čega baš Toma Zdravković?

- Dragan Bjelogrlić me je pozvao 2017. godine i pitao me da li bih želeo da napišem drugu ruku filma i serije o Tomi. Koncept je došao od Baneta Obradovića, menadžera Željka Joksimovića, koji je njemu rekao da bi bilo dobro napraviti film o Tomi jer je njegova muzika večna i ljudi su vezani za njegov lik i delo.

Mnogi komentarišu da Milan Marić uopšte ne podseća na Tomu, ali s druge strane, oni koji su gledali film kažu da ga je maestralno odglumio…

- Kasting za Tomin lik je jako bio iscrpan i videli smo zaista puno glumaca. Trebalo je naći nekoga ko će dobro pevati, ko će da liči na Zdravkovića ili nekoga ko će sve to dobro glumački da iznese, pa ćemo maskom da pokušamo da donesemo i Tomin lik. Na kraju smo se opredelili za dobrog glumca više nego za nekoga ko će likom da podseća.

Kad si spomenuo Dragana Bjelogrlića, ne mogu a da te ne pitam zbog čega su sve zasluge za ovaj film pripale njemu, iako si ti uradio veći deo posla. Da li ti to smeta?

- Ne. On je velika zvezda i na nivou PR-a, to je prodalo film. Meni je bila velika škola da radim s njim i sve je to u redu.

Iako su većinom pozitivne kritike na račun ovog ostvarenja, ima i onih koji su se pitali zbog čega se snima film o prosečnom pevaču i da li je on zaslužio da dobije takav film?

- Kao scenarista, Tomu sam video kao jednog antiheroja koji je mogao da se smesti u jedan melodramsko romantični žanr. Njega nije držalo mesto, živeo je kao da je imao pet života. Toma je film za sebe.

Lepa Lukić je ljuta zbog činjenice da ste je predstavili kao ženu koja samo psuje i traži pare da bi pevala na bis…

- Kada sedneš da pišeš scenario, onda se ne baviš toliko ljudima koji su samo deo priče, već glavnim likom. Željko Joksimović je čitao sve verzije jer on poznaje te ljude sa estrade, tako da verujem da ih je on dobro procenio. Neću da ispada da se branim, ali šta je tu je. Smešno je i zanimljivo.

Šabana Šaulića ste predstavili kao „gancija koji švercuje cigarete“. Zbog čega?

- Nije to taj Šaban. To je neki drugi Šaban, ima par njih. Zaista nismo mislili na Šaulića. S druge strane, imate šabane i u svakodnevnom životu! (smeh).

Da li smatraš da je previše hajpa oko ovog filma. Poznajem mnogo ljudi koji nisu želeli da pogledaju „Tomu“ upravo zbog cele te fame koja se podigla?

- Iskren da budem, ne znam da li je previše hajpa oko filma. Možda su se ljudi uželeli da izađu u bioskop, da malo iskuliraju od cele ove situacije koja nas je sve zadesila, pa im je ceo taj film legao. Neku žilu smo pogodili. Znao sam da će biti uspešan do neke mere, ali da će jedan čovek više puta odlaziti u bioskop da odgleda „Tomu“, to nisam očekivao.

Malo tvojih kolega može da se pohvali inostranom karijerom, s druge strane ti si uspeo da donekle ostvariš taj san. Napustio si Srbiju, otišao za Ameriku i uspeo si... Kakav je osećaj otići, pa se opet vratiti?

- Da bi na pravi način video mesto gde si se rodio, kažu da iz njega moraš otići, pa se ponovo vratiti. Srbija se dosta promenila nabolje od trenutka kada sam otišao. S obzirom na to da imam dvojno državljanstvo, često idem za Ameriku i dolazim u Srbiju i osećaj je fenomenalan kad god se vratim ovde.

Šta kažu Amerikanci kada čuju da si iz Srbije?

- Novak Đoković (smeh).

Da li si nekada imao nepristojne ponude kako bi tvoj scenario za film prošao?

- Pa, ne, ne (smeh).

To mi malo zvuči i kao „da“?

- Ne još (smeh). Imao sam neke situacije gde sam bio pozvan na večeru, ali jednostavno osetiš da se tu ne radi samo o scenariju, već da neko očekuje nešto drugo, ali to odmah završim pre nego što bi i došlo do ishoda.

Istraga o krađi i dalje traje

Imali smo situaciju da se hapse ljudi jer su link sa filmom „Toma“ delili po društvenim mrežama i Vajber grupama. Da to nije malo previše?

- Kako je film procurio još uvek se ne zna, istraga je u toku. Zaista nisam očekivao da će se to desiti. Hapšenje ne bih komentarisao.

Film o Lukasu će biti dinamičan!

Snima se film o životu Ace Lukasa, kako to komentarišeš?

- Mislim da će sigurno biti gledan. Ne poznajem Acu, ali verujem da će to biti jedan dinamičan film.

