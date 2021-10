TRI SU SCENARIJA KAKO JE NA INTERNET PROCURIO FILM TOMA: Potraga za NULTIM PIRATOM koji je na crnom tržištu počeo da deli link

Nakon mesec dana prikazivanja film "Toma" reditelja Dragana Bjelogrlića pogledalo je u bioskopima 600.000 gledalaca, ali policija i dalje traga za "nultim piratom" - osobom koja je prva objavila i počela da deli piratski link ovog ostvarenja na društvenim mrežama.

foto: Aleksandar Letić

Snimak je, podsetimo, neovlašćeno počeo da se širi pre nekoliko dana, a trenutno je uhapšeno nekoliko osoba povezanih sa celim slučajem. Ipak, i dalje producenti filma "Minakord" i "Kobra film" ne znaju ko je došao u posed snimljenog materijala. Tri su moguća scenarija koja će biti ispitana. Snimak je, kako tvrde sagovornici Kurira, mogao da dođe iz okruženja producenta Željka Joksimovića, Dragana Bjelogrlića i distributera filma, jer se na crnom tržištu pojavila verzija identična onoj koju publika može da pogleda na filmskom platnu.

foto: Stefan Stojanović

O ovom događaju za Kurir televiziju oglasio se Dragan Bjelogrlić, koji je istakao da veruje da će nadležni uraditi svoj posao kako treba.

- Meni je najžalije što se to uopšte desilo, što nažalost kod nas još ne postoji svest koja je to vrsta zločina prema svima nama koji smo uložili trud u to delo i prema svima onima koji treba da gledaju film. Taj osećaj katarze kada se sedi u bioskopu i deli emocija ne može da se uporedi s gledanjem preko telefona ili u kućnoj atmosferi - kaže Bjelogrlić.

foto: ATA images

On je naglasio i da mu je jako žao što nikada neće znati koliko je ljudi ovaj film moglo da pogleda u bioskopu

- I dalje sam optimista, a nadležni organi rade svoj posao - kaže Bjela, koji se nada da će nadležni adekvatno kazniti onog koji je počinio ovo krivično delo. - Stvarno nije fer, mi nikada nećemo znati koliko je ljudi ovaj film moglo da vidi u bioskopu samo zato što je neko hteo da bude mangup u društvu. Ali šta da radimo, tako je, nažalost, ali mislim da publika i dalje ima svest da je ovo film koji treba da se pogleda u bioskopu - zaključio je Bjelogrlić.

Interesovanje za film "Toma" i dalje je veliko, a juče su pojedinim dvoranama bile snižene cene karata.

