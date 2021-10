TU EMOCIJU NEĆU ZABORAVITI DO KRAJA ŽIVOTA! Glumica Sanja Marković o ulozi Tomine žene Goce: Prepustila sam se instinktu!

Glumica Sanja Marković, najpoznatija po ulozi Gordane Zdravković, supruge Tome Zdravkovića u filmu "Toma" otkrila je nove detalje sa snimanja filma, koji je odgledalo više od 800.000 ljudi za dva meseca.

foto: Printscreen/Instagram

- Dragan Bjelogrlić je znao da odigra i Tomu i Gocu preda mnom i Milanom i mi smo ga zapanjeno gledali. Napravila bi se neverovatna atmosfera i u nekim trenucima niko ništa nije morao da kaže. Ubacite se u Bjelogrlićevo magnetno polje i fokus je tu, bila sam fascinirana – ispričala je Sanja Marković.

Sanja je podelila sa gledaocima emisije kako je postala Goca Zdravković.

- Imala sam pitanja i za sebe i za druge kakva je Goca Zdravković kao osoba. Taj istraživački momenat je uvek važan za glumca, a s druge strane kada sam pročitala scenario oduševila sam se kako je Goca napisana i onda sam se samo prepustila instinktu, jer sam znala da ako previše razmišljam kako ću je igrati neću moći da se opustim - rekla je mlada glumica.

Sanja je otkrila i kako se osećala kada je upoznala Milana Marića.

- Milan je predivan, upoznala sam ga na kastingu za "Tomu". Kastinzi su inače jako strašni, jer je tu mnogo ljudi koje ne poznaješ. Brzo sam stekla utisak kao da Milana baš dugo poznajem, kao da mi je brat, a tako se i ponašao prema meni, za sve je bio tu, i to se vidi i u Tomi - ispričala je ona.

Sanja je ispričala i kako se oseća povodom rekordne gledanosti filma "Toma" u bioskopima.

- Niko nije mogao da nasluti da će se ovo desiti, ne u ovoj meri. Na festivalu u Novom Sadu sam stajala najbliže do publike, to je bilo katarzično plakanje i vikanje, svi su bili u u šoku, kao i ja. Nisam mogla ni da se poklonim... Bilo je nestvarno, tu emociju neću zaboraviti do kraja života – ispričala je Sanja Marković u emisiji "Vikend na K1" na K1 televiziji.

Bonus video:

00:14 RODIĆKA SNIMALA ŠIJANA BEZ MAJCE DOK ĐUSKA! Bojana čestitala Mirku rođendan, a ono što mu je poručila je sve raznežilo