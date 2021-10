U HRVATSKOJ SU MI TRAŽILI DA IZBACIM IZ MONTEVIDEA SRPSKU HIMNU! Bjelogrlić o saradnji s komšijama: Za film RANE su me prevarili

Film "Toma" u Hrvatskoj u prvom vikendu prikazivanja oborio je rekord star 10 godina i postao srpski film s najboljim otvaranjem u toj zemlji u istoriji, nakon što ga je od četvrtka pogledalo 8.035 ljudi. Na vrhu je dugo godina bila komedija "Parada" Srđana Dragojevića iz 2011. godine. Biografska drama o životu Tome Zdravkovića reditelja i scenariste Dragana Bjelogrlića je i u Srbiji oborila sve rekorde gledanosti i bliži se apsolutnom rekordu od 800.000 gledalaca za pet nedelja prikazivanja, ali s komšijama nije sve uvek išlo glatko.

- Moja iskustva u Hrvatskoj su zaista čudna. Ja sam prvi koji je došao na hrvatsko tržište s filmom "Rane", koji je imao tu sudbinu da bude titlovan, što je bio apsurd tog vremena, ali bio je vrlo gledan. Ali distributer me prevario. Čovek je iskoristio vreme u kojem još nisu ni funkcionisale banke i platni promet između Hrvatske i Srbije, dao mi mali avans, a ostatak nikad, iako je film videlo preko 50.000 gledalaca - rekao je Bjelogrlić uoči premijere za Večernji list.

foto: Damir Dervišagić

On je objasnio da se situacija ponovila i s filmom "Montevideo, bog te video", a da seriju "Senke nad Balkanom" još niko neće da kupi.

- Uvek je s Hrvatskom bilo nešto komplikovana. Sećam se kako me jedan distributer za "Montevideo" pitao da li mogu da izbacim srpsku himnu iz filma da bi se distribuirao u Hrvatskoj. Jednostavno nisam znao što bih mu odgovorio na toliko nepristojno i apsurdno pitanje. "Senke nad Balkanom", koje su završile na Amazonu, još jedino u Hrvatskoj nisu prikazane. Ja u Hrvatsku stalno dolazim i osećam se kao kod kuće sa svojim mnogim prijateljima. Ali poslovna saradnja uvek ide vrlo kilavo i uvek je nekako prisutna politika, i to u onoj svojoj najgoroj dimenziji, koja nas prati već trideset godina. To nešto drugo, na šta ja ne pristajem, uvek je prisutno i mene privatno toliko nervira da radije odustajem od bilo kakvih razgovora - iskren je bio glumac i reditelj.

foto: Kurir

On je svom sagovorniku oprostio što je "Tomu" gledao na piratu:

- Pa dobro. Znate, otkako se dogodilo ovo s piratom, sada mi svako ko kaže da je gledao film odmah viče - u bioskopu, u bioskopu.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Prvo prikazivanje "Tome" u Zagrebu je bila skromno zbog korone.

- Zamišljao sam veliku, veličanstvenu premijeru s čitavom ekipom filma, ali eto, nije se desila. Umoran sam već od tih stvari. Ko god hoće sa mnom da sarađuje, a u to umeša bilo kakvu vrstu tog balkansko-šovinističkog pogleda na svet, mene više ne zanima. Time više nikad ne želim da se bavim i s takvim ljudima neću da imam veze, bilo da su oni iz Srbije, Hrvatske ili s Marsa - konstatovao je Bjelogrlić.

foto: Damir Dervišagić

On je na kraju razgovora otkrio da narodnjake više slušaju u Zagrebu nego u Srbiji.

- Nekoliko puta sam u Hrvatskoj morao da zamolim da me ne vode na narodnjake, pogotovo ne na tu vrstu narodnjaka koji se sada slušaju, jer ja na to odavno ne idem ni u Srbiji, a kamoli u Zagrebu. Kako god bilo, film napokon ipak igra u Hrvatskoj, pa da ne preteramo u ovom tonu, u kojem nisam ni želeo da počnem ovaj razgovor.

Glumac je najavio i seriju koja će imati osam nastavaka.

- Mukotrpan je posao koji sam radio s "Montevideom" i sada s "Tomom". Zbog toga sam u ekipu pozvao vrlo talentovanog mladog reditelja Zorana Lisinca, koji je radio i kao scenarista. Počeli smo da radimo za vreme prvok lokdauna i mene je to neverovatno uhvatilo. Otkrivajući iz dana u dan delove njegovog života i tu čudnu tajnu koju je nosio u sebi kao čovek i kao pevač, nekako sam se sve više zaljubljivao u njega i u priču koju smo pričali. Na kraju smo se Lisinac i ja dogovorili da će on napraviti seriju, a ja film, čemu jednostavno nisam mogao da odolim - zaključio je reditelj.

foto: Tamara Trajković, Damir Dervišagić

Kurir/ Večernji list

