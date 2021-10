TOMA SE PREVRĆE U GROBU, NAPRAVILI SU KIČERAJSKI FILM O NJEMU! Eva Ras oplela po Bjelogrliću: Njegov film je LAŽ!

Eva Ras poznata je po tome da uvek kaže šta misli, tako je pred kamerom Kurir televizije otvoreno rekla da joj se ne dopada film Toma.

- Rekla sam da je film kič i da ne trpim da me lažu. Kako je gledalo 700.000 ljudi, gde je gledalo? To je 25.000 ljudi nedeljno. U Beogradu ispada da je svako drugi gledao. Mislim da se Toma prevrće u grobu, da su napravili kičerajski film o njemu - oštra je bila glumica.

foto: Kurir televizija

Glumica je prokomentarisala i trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji.

- Ne čuvam se, to oko korone je isto laž kao i film Toma od Bjelogrlića. Kažu jedan čovek kad umru mnogo je, a kad vas zastrašuju onda ima po 50 mrtvih na dan. To je 500 za deset dana, 5000 za sto dana, za hiljadu dana je 50.000. Pa koga to straše, zašto nas zastrašuju? Pa čovečanstvo oduvek živi sa virusima - rekla je Eva Ras.

foto: Kurir televizija

A kad su kovid propusnice u pitanju, jasno je stavila do znanja da nikako nije za tu epidemiološku meru.

- Kakvi su to doktori koji traže kovid propusnicu, zato što je SZO tražila? Pa mi smo jedna mala zemlja, nek nas ostave na miru - rekla je glumica.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:26 TOMA U HRVATSKOJ RUŠI REKORDE GLEDANOSTI, A NJIHOVI KRITIČARI LUDE! Na sve načine pokušavaju da sabotiraju prikazivanje